El Sahara es marroquí

De vez en cuando es bueno afirmar lo que uno no cree porque en el transcurso del argumentario uno se da cuenta de que la posición mantenida hasta el momento puede que no fuera tan sólida como uno había creído. Y también, cómo no, sirve para despistar al adversario.

Hace muchos años que lo del «Sahara español» pasó a la historia. La época colonial se acabó y los ecos de aquellos tiempos no deberían afectarnos. Y no debería afectarnos porque así lo decidieron quienes nos echaron del lugar: los saharauis, los marroquíes, la ONU y el resto del mundo. Y nosotros mismos. No voy a perder el tiempo en estudiar la historia para argumentar una posición u otra, sencillamente porque si una cosa nos enseña la historia es que, al final, quien decide es el presente y los intereses políticos de cada momento. Si en un Jueves Santo, el gobierno legalmente instituido del marido de la Begoña decide acordar con Marruecos que el Sahara Occidental es marroquí, pues bienvenido sea el acuerdo. Y quien no esté de acuerdo, pues que se pelee por ello, pero que tengan en cuenta que son sociedades distintas. Y no lo digo yo, ya lo dijo en 1993 Hassan II, por aquel entonces rey alauí y padre del actual, en una entrevista a la televisión francesa donde remarcó que los marroquíes «nunca se iban a integrar en la sociedad europea porque son de otro marco religioso, cultural y de otro continente…». Más claro imposible. Noticias relacionadas Los aranceles de Europa Más noticias relacionadas También es verdad que nada dijo a la inversa, que fuera Europa la que se convirtiera con el tiempo musulmana. Supongo que la periodista tampoco se atrevería a preguntárselo. Son cosas de la política…. Y puestos a pensar, una vez Marruecos tenga solucionado el tema del Sahara, ya estaremos en condiciones de asimilar cuál será el próximo movimiento de ficha en el tablero. Y hay que tener en cuenta que el artículo 6 del Tratado de Washington lo deja muy claro: Estamos solos. Y mientras esté en vigor el artículo 30 de la Constitución y la actual L.O. de Defensa Nacional contemple la objeción de conciencia, a mí que no me busquen. O todos o ninguno. Que uno a esa edad ya tiene conciencia. Y objeción también. Si en su momento entramos en la OTAN entre otras cosas por el chantaje del MPAIAC, accidente de Los Rodeos incluido y la posterior neutralización de Cubillo, ¿cuáles habrán sido ahora las causas por las que el Gobierno de Sánchez está tan convencido y contento del paso dado? ¿Dónde están las fuerzas tan activas y ahora tan acalladas de la extrema izquierda apoyando al pueblo saharaui? ¿Dónde están los defensores de los Derechos Humanos? ¿Reman todos hacia el mismo lado?