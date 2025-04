No hace mucho, cuando por imposición de EEUU se empezó a hablar en Europa de rearme, y el Gobierno aseguró que pronto alcanzaríamos el famoso 2 % del PIB en gastos de defensa (nos exigen ya el 5 %), yo me pregunté aquí si además de tanques, misiles, bombas de racimo, aviones, drones y demás tecnología armamentística, Europa también proyectaba incrementar los efectivos más básicos en toda guerra. Es decir, la tropa, los reclutas, los soldados, carne de cañón sin la que no hay manera de presentar batalla ni defender nada. Y si en tal caso se recuperaría la costumbre histórica de las levas, el reclutamiento forzoso de los mozos (ahora también mozas), el servicio militar obligatorio, la mili en definitiva.

Noticias relacionadas Si hay que escoger, voy con China Más noticias relacionadas Me extrañó que de este asunto, fundamental en cualquier proceso de rearme, no se hablase en absoluto cuando llevamos meses sin hablar de otra cosa, hasta que hace unos días, mira por dónde, un telediario de la tele pública se preguntó lo mismo. Si en Europa existía la mili obligatoria, si alguien pretendía recuperarla. Y parece que se está discutiendo, aunque en voz baja, y ya hay servicio militar obligatorio en los apacibles y civilizados países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bálticos, etc.). Hasta nos enseñaron a jovencitos y jovencitas nórdicos muy entusiasmados con su servicio a la patria, eufóricos como cuando en 1914 se estaba cociendo la Primera Guerra Mundial. Por lo demás, hay países que lo contemplan y países, como el nuestro, que aseguran no contemplarlo todavía. Por fin se han dado cuenta de que no hay rearme sin tropas a las que rearmar, y eso desde siempre exige reclutamientos. Más reclutas. El tema del mozo que está tan tranquilo sembrando melones, o haraganeando mientras fantasea en lo que fantasean los mozos, y de pronto se ve marcando el paso con el fusil al hombro, ha producido centenares de obras maestras de la literatura, que solo se diferencian, precisamente, en el tipo de armamento. Es un tema eterno, y solo las últimas generaciones, de milagro, se habían librado de vivirlo. Bueno, pues ya se discute en Europa. Nuestros líderes están cayendo en la cuenta de que las guerras no las hacen solo los drones. Qué va.