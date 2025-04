Mis nuevas amigas

¿Pensáis o creéis que lo más importante para nuestras vidas es contar con la amistad?

¿Pensáis o creéis que es muy difícil saber quién es realmente merecedora de tu amistad?

Porque amigas mías, para mí uno de los tesoros con que cuento es eso… un número bastante amplio de buenas amigas.

Dicen que llega una edad en que ya no haces amigos, en que te deja de interesar el conocer personas ‘nuevas’ y que incluso conociéndolas a esa edad, no es posible forjar una amistad de verdad.

Pues yo reniego de ese pensamiento y soy firme creyente, por mi experiencia, en que puedes ‘hacer amigas’ a cualquier edad… claro que para ello has de estar ojo avizor y corazón abierto para poder llegar a experimentar esa sensación que te traslada a tu interior esta frase «esta es una buena amistad».

Doy fe de que esto es posible… sin ir más lejos me precio de contar en la Isla con un puñado selecto de buenas amigas que, sin tener con ellas un largo recorrido vital, han sido capaces de entrar en mi vida y conseguir una buena plaza en mi corazón.

Es cierto que la amistad es una experiencia y un sentimiento difícil de definir en una frase, de hecho esa experiencia es única para cada persona…

2 si me atrevo, podría describirla explicando diferentes sensaciones que ella me produce, quizás lo que más cuenta para mí es la confianza que esa otra persona me genera, también la certeza de su fidelidad y también, no puedo negarlo, en un primer encuentro, la química que me provoca.

Pensaréis que esto de la ‘química’ es un poco frívolo, pero pocas veces este aspecto me ha engañado.

También es cierto que, para aquellas personas que son empáticas, les es más fácil entablar una nueva relación que, eso no se sabe desde los inicios, puede acabar en una amistad de las buenas.

Yo abogo por tomar el riesgo de conocer nueva gente… nunca sabes qué puede depararte esa relación y sinceramente el tener un buen grupo de amigas es algo que va a ayudar a que tu vida sea más completa.

Ayer reuní en mi casa a 18 personas que han entrado en mi vida apenas hace 4 años… ¡y no podéis imaginar la conexión que siento con cada una de ellas!

Estas reuniones que convoco cada mes me llenan de una felicidad interna que espero sea exactamente igual que las que ellas experimentan al venir a casa.

Me diréis que mi artículo de hoy es ‘demasiado’ personal… y es cierto, pero quería compartir con las lectoras y los lectores de Es Diari esta pequeña reflexión sobre el gran tema de la amistad.

La soledad es una de las grandes lacras de nuestra sociedad, y la amistad el perfecto antídoto para ello. Así que a quienes sean esceptic@s ante mi propuesta de ‘acercamiento a los demás’ les propongo que hagan el ejercicio de apertura de mente y de corazón… estoy segura que el mundo sería mucho mejor si tos@s actuáramos con generosidad e hiciéramos el esfuerzo de ver, no hace falta ir muy lejos, cerca nuestro quienes necesitan (quizás tu mism@) entablar amistad.