La ciutat i els fills

No tenc clar per què ha fet fortuna la molt qüestionable afirmació segons la qual tothom a la vida ha de tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Fins fa poc, la part del llibre era la més difícil. S’ha capgirat. Hi ha més activitat a les editorials (i webs d’autoedició) que als paritoris. Vist el nivell actual, la trilogia hauria de ser manco exigent: a la vida s’hauria d’evitar molestar els altres, embrutar l’entorn i deixar per escrit totes les bestieses que a un li venen al cap.

Ara, per Sant Jordi i per la seva mort, recordam Mario Vargas Llosa. Una de les seves grans obres és «La ciudad y los perros». I no, no xerra de com als carrers de les ciutats cada vegada hi ha més animals de companyia i menys fillets, ni de com ara sembla que si un ca ens mossega, hem de demanar disculpes a l’amo per haver embrutat amb les nostres brutes extremitats la seva tendra i pacífica boqueta. És ver que la majoria només volen jugar i no fan res, però amb una mica més de civisme preventiu els potencials mossegats quedarem molt més tranquils.

Poca gent sembra coses vegetals. Ara als espais públics es planten residus on no toca perquè no sé què del porta a porta, o perquè hi ha un problema puntual amb uns camions. Segur que cada ajuntament pot fer les coses millor, solucionar més prest les incidències, però qui deixa una bossa de fems a un punt on no hi ha cap contenidor o un matalàs recolzat en un arbre sap perfectament que no ho fa bé. I ho fa PER PU-RA VE-SSA. Res més.

Pel que fa als textos escrits, és evident que s’han perdut els filtres. Abans un s’ho pensava abans de posar per escrit i, a més, divulgar el que pensava o sorgia de la seva creativitat. Diuen que Frank Kafka no volia publicar la seva obra perquè dubtava si era de suficient qualitat. I és fantàstica. Ara tothom s’expressa i ho deixa per escrit, esperant a més rebre elogis. La vanitat mou muntanyes... de paper. Vostè dirà: «i tu també escrius aquí cada dissabte». Quin remei, he de mantenir els fills.