Bisbes menorquins

Aquests darrers dies els mitjans de comunicació de tota casta, des dels convencionals fins els informàtics, van plens del traspàs del papa Francesc, un home bo segons les opinions més generals.

Aquest fet m’ha fet repassar la història de l’Església menorquina i he trobat que els bisbes de Menorca documentats són trenta-u, però que només cinc són nats a Menorca amb tota seguretat i dos que ho són probablement, però sense dades concretes, atès que són del segle V; el molt citat Sever, conegut per la seva carta i un altre posterior de nom Macari del que se sap quasi res, només que l’any 484, amb altres bisbes, va sofrir persecució i maltractaments a Cartago pels vàndals arrians. Val a dir que la diòcesi menorquina neix, de fet, l’any 1798, en plena tercera i darrera dominació britànica.

Un aspecte destacable és que el bisbe més antic nat a Menorca (Alaior 1642) és Guillem Gonyalons Coll que va ocupar el bisbat de Solsona. Curiosament, altres tres bisbes moderns no nats a Menorca van ocupar la mateixa seu. Es tracta de Miquel Moncadas, Antoni Deig i Francesc Conesa. Sembla que Menorca ha estat un punt d’origen per passar a Solsona, mentre que altres tres, Francesc Xavier Ciuraneta, Joan Piris i Salvador Giménez van botar a Lleida.

Una altra curiositat és que els quatre primers bisbes nats a Menorca, el ja citat Guillem Gonyalons (*Alaior), Antoni Vila, Manuel Moll i Sebastià Taltavull (els tres nats a Ciutadella) tenen línies de relació genealògica coincidents i, per tant, són parents documentats pels llibres de sacramentals de bateig que es conserven a l’arxiu diocesà de Ciutadella. El cinquè bisbe menorquí, Gerard Villalonga no l’hem pogut incorporar atesa la no existència dels llibres sacramentals de Maó que van ser cremats l’any 1936.

Una altra cosa a destacar és que mai s’havia donat que el bisbe de Mallorca (Sebastià Taltavull) fos ciutadellenc i el bisbe de Menorca (Gerard Villalonga) ocupi la seu de Ciutadella havent nascut a Maó. Es veu que, eclesiàsticament, les diferències entre Mallorca i Menorca o entre Ciutadella i Maó, ja no són com eren en primer.

Per acabar, dir que el primer bisbe de San Antonio (Texas) va ser Anthony Pellicer Juaneda, net de Francesc Pellicer Sintes, natural d’Alaior que va emigrar a New Smirna l’any 1768 i que era cosí d’un altre bisbe nord-americà, Dominic Manucy, el primer bisbe de Brownsville, que era fill de Josep Menuzo (Manucy) Pavana, nat a Maó l’any 1746.