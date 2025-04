Tot i que avui en dia les persones viatgen tot l’any, és evident que durant les vacances es produeix el gruix més important de desplaçaments. Aquests dies festius han estat un assaig del que ens espera a les Illes l’estiu que tenim a tocar. La saturació ha estat evident. Tan evident que fins i tot el sector turístic ha fet un balanç positiu d’aquest mes d’abril. Queda tot dit. I, mentrestant, la dreta que ens governa ja ha deixat d’embullar la troca amb anuncis de mesures per contenir l’allau de visitants i ha tornat al discurs de sempre: no hi ha un excés de turistes a les Illes, només en moments puntuals i en llocs concrets. Evidentment, per si qualque il·lús s’ho havia cregut, no pensen moure un dit per aturar-ho. A Menorca, per exemple, la Llei Reserva de Biosfera permetria, entre altres actuacions en aquest sentit, limitar el nombre de vehicles que arriben a l’illa. No han fet res ni pensen fer res més que demanar informes i més informes que els diran el que tots ja sabem.

Així, aquest estiu tornarem a tenir l’illa ocupada per turistes que aprofitaran les vacances per veure amb els seus ulls el que ja saben que trobaran. Perquè, no ens enganem, aquella idea de descoberta –exterior i interior− que tenien els viatges fa anys, en la majoria de casos, ja no existeix. En l’actualitat, quan es trepitja la destinació escollida, ja s’hi va amb una imatge del lloc ben definida dins el cap. La mirada que es projecta sobre el lloc visitat està condicionada per una de preexistent que, en la majoria de casos, és ideal. L’exemple més clar i proper és el d’una platja que va sortir a un famós anunci de la televisió i que, a partir d’aquí, s’ha convertit en un lloc de pelegrinatge. L’absurd ha arribat a tal punt que, com que només s’hi pot anar en autobús, podem saber que hi ha qui solament hi va a fer-se una fotografia. Ni tan sols estenen la tovallola o entren dins l’aigua clara. I, és inevitable, ben prest es queixen que la imatge que en tenien no es correspon a la realitat: de la idíl·lica platja deserta de l’hivern que surt a les campanyes de promoció turística a la plena de l’estiu. I el més irònic de tot és que els turistes es queixen que hi ha massa turistes! I, mentrestant, les mesures anunciades pel Consell per millorar el control d’accés a les platges no ha estat res més que açò: un anunci. Deuen tenir prou feina a posar pau entre el sector hoteler i el del lloguer turístic, a veure quin dels dos satura més.