La crisi dels fems no és només per l’incivisme

No li falta raó a la regidora de Neteja Viària de Ciutadella quan es queixa de la falta de civisme a l’hora de treure els fems, en concret per part vesins que empren els contenidors com si fossin abocadors. S’hi han arribat a trobar des de bombones de butà fins a motors de barca, ciclomotors, bicicletes i ferros. Unes «sorpreses» que han acabat per espatllar les premses que duen els camions de recollida per compactar les bosses de fems domèstiques.

Però darrere del col·lapse d’aquest servei essencial a les urbanitzacions del municipi més gran de Menorca hi ha més motius. A la carta que Carla Gener va dirigir a la ciutadania el passat dijous es troba a faltar un poc d’autocrítica amb la gestió municipal d’un contracte que funciona actualment amb una pròrroga d’una pròrroga i una flota de camions antiquada que ha exhaurit la seva vida útil. Ha fet l’Ajuntament una correcta supervisió del compliment de les bases del servei? Al final, la suma de factors ha provocat la tempesta perfecta. Que els vehicles de recollida siguin tan vells i el mecanisme de buidatge estigui desfasat és una conseqüència directa del retard del nou concurs. A la successió d’avaries s’hi ha afegit la mala sort que dos dels camions s’hagin incendiat en els darrers mesos. La decisió de treure i reubicar contenidors s’ha pres a la desesperada i ha suposat un empitjorament del servei. Per açò estan justificades les queixes dels residents. No és la primera vegada, tampoc, que les administracions menorquines demostren un comportament lax o poc exigent amb les empreses que té contractades a canvi de contractes milionaris. El precedent més immediat el tenim amb el servei de la ITV, que de forma reiterada ha incomplert les bases del concurs, o les irregularitats en la gestió dels residus a Milà. Quan el govern de torn es converteix en portaveu de les multinacionals que li fan la feina, qui defensa l’interès general?