Y siguen los puentes

Difícil lo van a tener por no decir imposible, quienes hayan soñado y planeado disfrutar de un puente con motivo del uno de mayo, salvo que le sobre tiempo y dinero para darse ese gustazo o que sea funcionario y haga uso del algún día anterior o siguiente en lo conocido como «días de asuntos propios», los demás tendrán que conformarse con tener un día festivo para no dar chapa y que algo es algo, como dijo un calvo cuando se encontró un peine. Y hablando de puentes, me vienen a la memoria ese de Rafael Rubí, tan machacado hace unos días, pero nada que ver con ese otro puente, el de Oscar, el ministro, cuyo apellido se me antoja tan problemático como el de nuestra carretera. Diablos, que mala suerte tenemos en nuestra isla con los puentes!. Porque resulta que en lugar de unir que esa sería su misión, no son más que factores problemáticos que avivan la discordia y alejan los entendimientos. La OSP con Madrid que también podría traducirse como «obra del señor Puente», vuelve a dejarnos bailando en la cuerda floja en lo que respecta a nuestras comunicaciones aéreas.

Puede que sea motivo de alegría para algunos, sobre todo para quienes piensan que es una medida más para evitar que entre más gente, olvidándose que también hay que salir, planteamientos de un progreso mal entendido. Yo por si los dípteros, he pedido reencarnarme en ave, no en un tren, en esa especie con plumas y anchas alas para poder volar sin permiso de nadie.