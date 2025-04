‘Baby boom’

En este mundo hiperglobalizado, las palabras de Elon Musk tienen su incidencia en España. El dueño de Tesla y la red social X insiste en la necesidad de luchar contra la caída de la natalidad e invita a las familias a procrear tal y como hicieron nuestras abuelas. Advierte Musk que las mujeres caucásicas han dejado de tener hijos. Da igual que la población mundial siga creciendo, lo importante (esconde su mensaje) es que no nacen los suficientes niños con piel clara.

Las redes sociales son un reflejo de las tendencias mundiales y por arte de magia (jamás se me ocurriría pensar en una campaña orquestada para implantarse en el cerebro de nuestros chavales), han empezado a reproducirse las cuentas de familias numerosas hiperfelices. Los artículos periodísticos sobre familias con diez críos pululando en una cocina gigantesca también se multiplican. Y después de leer semejantes reportajes, uno llega a la conclusión de que si no tenemos camadas de media docena de niños es porque somos unos flojos y no sabemos organizar nuestra economía doméstica.

No engañan a nadie. Ninguna mujer de clase media se plantea más de dos hijos con los precios de la vivienda desatados, ni con unos horarios laborales imposibles, con una cesta de la compra para sueldos suizos con salarios del norte de África. Las cuentas no salen. Y por mucho que algunos clamen contra el aborto y quieran fomentar la natalidad, se les rompe el discurso en cuanto les pides un salario digno, una jornada laboral de 35 horas y topar los precios del alquiler. Se pueden ahorrar la campaña mundial: las mujeres tenemos bien fresco el recuerdo de nuestras abuelas.