Francesc, el papa ‘woke’

Quan algú mor la gent se sol desfer amb elogis cap al difunt. I la mort del papa Francesc, que despertava tantes admiracions com repulses, així ho ha tornat a demostrar. Fins i tot el president argentí Javier Milei, que li va arribar a dir al seu paisà «zurdo hijo de puta», després de la seva mort va alabar «la seva bondat i saviesa».

Queda clar, com demostren els insults de Milei, que el papa Francesc no era de la corda dels sectors més escorats a la dreta. Consideren el seu llegat un element més de la imposició de la cultura woke a tota la societat occidental, que inclús ha pres el control d’una de les institucions més conservadores, si no la que més.

És evident que Francesc ha estat un papa obert, que ha pregonat una església més propera als desfavorits, qüestionant inclús en alguns discursos el capitalisme sense escrúpols que representa el neoliberalisme. També s’ha posicionat al costat dels refugiats, ha donat pas a una major presència de les dones dins la jerarquia eclesiàstica i s’ha obert a l’acceptació dels divorciats i els homosexuals.

Tot açò ha fet que el papa Francesc hagi despertat una enorme simpatia de l’esquerra, inclús la més atea. És digne d’admirar com ha manejat l’extint papa la comunicació i l’exaltació de la humilitat. I és que més enllà dels discursos, la doctrina de l’església res ha canviat, en qüestions com l’avortament o una acceptació real de l’homosexualitat, per no dir la contradicció que suposa manifestar-se des de la riquesa vaticana a favor dels pobres. Així i tot, té molt mèrit que en un context d’auge de l’extrema dreta arreu, el màxim dirigent de l’Església catòlica es pronunciés obertament contra els postulats ultres.

La setmana que ve comença l’elecció del nou papa. I està tot obert. No se sap si s’escollirà un papa asiàtic, africà o serà italià, i tampoc si seguirà la línia aperturista de Francesc o s’adoptarà una postura més centrada. Tot està en mans de tan sols 133 persones, que són els cardenals que escolliran cap on mira els pròxims anys una de les institucions més universals.