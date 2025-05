Aquesta sí és molt bona notícia. S’està, estem, construint un exèrcit de la pau, un exèrcit sense armes, una red viva pacificadora que pretén contrarrestar el lobby de guerra, un lobby que se lucra del negoci de la guerra, un lobby que ens enganya fent-nos creure que per construir la pau cal preparar-nos per a la guerra.

Aquest fi de setmana passat a Gernika, la ciutat que va patir fa 88 anys l’atrocitat d’un bombardeig que va massacrar la població civil per primera vegada, doncs allà, a on fa 20 anys que s’atorga els premis a la Pau i a la Reconciliació, aquest any s’ha aprofitat per llançar a nivell mundial, la campanya: un Crit per la Pau i la Fi de les Guerres i el Respecte a la Legalitat Internacional. Impulsada per les Religions per la Pau i per l’Aliança de Civilitzacions de l’ONU, el seu alt representant, Miguel Ángel Moratinos, ens va comminar amb la seva vehement oratòria a abolir la guerra.

Si hem seguit capaços d’abolir la pena capital, salvant la vida de delinqüents i depravats, per més motiu cal abolir la guerra per salvar de la mort a joves innocents que són enviats a la guerra per la decisió dels interessos de la indústria armamentística. Un gran i commovedor discurs. Recordem aquí, una vegada més, aquesta definició de guerra, com un lloc a on joves que no se coneixen, ni s’odien, se maten entre ells, per decisió d’uns vells que sí se coneixen i s’odien i no se maten.

Aquesta campanya seguirà en breu a les ciutats també bombardejades, de Sarajevo, Bòsnia, Nagasaki…

El lobby de la Pau s’ha posat en marxa. Gràcies a totes aquelles persones que ho esteu fent possible.