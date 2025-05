Si Mazón fuera socialista

Tras la dramática situación en la que asumió la funesta DANA del 29 de octubre de 2024 a Valencia y a muchos de sus pueblos, dejó tras de sí el dolor por la tragedia acontecida y sus más de 220 víctimas mortales, aparte de los dramáticos daños materiales que han arruinado a tantas familias. Tras la compleja situación, quedan preguntas por hacer que centraré en un hecho muy concreto: me pregunto qué estaría haciendo y diciendo el PP del señor Feijóo, el PP de la señora Gamarra y el PP del señor Tellado (1) si el presidente Carlos Mazón en vez de ser del PP fuera del partido socialista.

Habría montado un pandemonio de no te menees. Imagínenselo ustedes, qué cosas estarían diciendo o haciendo, por hechos infinitamente de menor cuantía, le han echado el «gato a las barbas» a dirigentes de otros partidos. ¿Se imaginan a un Tellado mostrando desde su escaño una fotografía así de grande con unos pobres ahogados o casas destrozadas o montañas de coches que a duras penas sirven para chatarra? Él, que es tan «aficionado» en meter el dedo en el ojo ajeno, vamos, que no se iba a quedar sin «desembuchar» la ponzoña de su mala baba y no solo para vapulear oralmente al presidente de la Generalitat valenciana, como he dicho antes, si fuera socialista. Ya puestos, se pediría también la destitución del presidente del Gobierno. Más de 220 muertos no son fáciles de olvidar, ni tampoco de perdonar. ¿Alguien sabe cuántas veces se ha pedido que Mazón dimita? Usted doña Cuca debe saberlo desde sus particulares matemáticas. Recuerdo cuando salió usted escopetada apenas terminada la votación de las últimas legislativas a decir por televisión que el PP había ganado las elecciones. Su experiencia debería de haberla aconsejado la prudencia sobre la aritmética parlamentaria y no andar vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado porque luego se queda uno sin fuelle para remontar y ¿sabe?, esas son cosas que no se olvidan porque conllevan un juicio moral y ese no hay juez que pueda anularlo. Ahí no se contempla el calibre de esa necedad de que «el pueblo salva al pueblo». Nada salva a la ciudadanía más que la dignidad y la dignidad es como las matemáticas, todo lo que no es exacto, está mal.

En el drama de la DANA del 29 de octubre en Valencia, siguen manteniendo a Carlos Mazón en su puesto que va más «quemao que el palo de un churrero». El señor Mazón y compañía no tienen ni la razón política ni la razón moral para que este hombre continúe en su poltrona convirtiendo la tragedia de miles de personas en una zangamanga sin importarles que algunas frustraciones políticas les acaben por generar un activo perverso que les hace chapotear en un albañal de hipocresía y desfachatez. Más le valdría al señor Feijóo venir a caer en la cuenta que a veces por un clavo se pierde una herradura, ¿usted me entiende? En cuanto al señor Mazón ya se estará dando cuenta de quién es reo en su conciencia que cada día oye su sentencia sin necesidad de que centenares de pintadas y pancartas y gente a viva voz, se lo recuerden por donde quiera que vaya.

Dice Juan José Millás que «a Feijóo y los suyos les resulta insólita la idea de no gobernar». Ramoneda es más ácido, más directo, cuando dice: «A la derecha se le hace muy larga la espera para volver al poder». «La figura de Feijóo como alternativa varada en la banalidad de la descalificación permanente». Le ofuscan las ideas políticas manteniendo a un Mazón que le está haciendo más duro el peregrinaje, mira qué me extraña que este hombre no se dé cuenta de que por ese camino de mantener a Mazón contra las poderosas razones que tienen quienes una manifestación tras otra le piden que dimita entre otras cosas aun más duras. Señor Feijóo, no hay ninguna fuerza más fuerte que la razón y al pueblo valenciano no le falta.

(1) «El fielato» es prensa local de Cangas de Onís (Asturias). En el del día 5 de febrero último he leído «yo siempre veo al gallego Tellado profiriendo insultos y largando lindezas, su frustración debe de ser no haber sido picador de toros». Firmado, Borja.