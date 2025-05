A la meva mare li encanten les pel·lícules alemanyes que posen els caps de setmana a la «Sesión de tarde» de TVE. Sempre ensenyen paisatges bonics, són romàntiques, no plantegen grans dilemes vitals i sempre acaben bé. Però el passat diumenge, en lloc d’un parell de meloses històries de la Rosemund Pilcher, la primera va programar «Suite Francesa» i «Pearl Harbour» dos films amb rerefons bèl·lic.

Donat els convulsos temps que vivim, agreujats per l’aparició d’un elefant rabiós a la presidència dels Estats Units, un es pregunta si TVE ens vol preparar psicològicament perquè el Govern augmenti la despesa en Defensa. A les nostres terres situades a l’altre extrem de la Rússia, no li tenim gens de por a Putin I l’enverinador, però als països més pròxims la cosa és bastant diferent. Tinc uns amics polonesos que a casa seva tenen sempre les maletes preparades pel que pugui passar.

Però avui el perill no ve només de l’os rus. Què passarà si el Conco Sam, que ha trencat unilateralment l’amistat amb nosaltres, decideix envair Groenlàndia. Se suposa que com amics i aliats d’un país europeu com Dinamarca hauríem d’ajudar a impedir-ho.

Déu meu, Déu meu, a veure que han programat avui a «Sesión de tarde».