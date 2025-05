No matarás

Jacques Tati afirmaba que «el militar es una planta a la que hay que cuidar con esmero para que no dé sus frutos». Pensamos que los militares inventaron la guerra, pero fue ella la que inventó a los militares. Sun Tzu escribió «El Arte de la guerra». Goya pintó los desastres que provoca. Y Carl von Clausewitz la definió como «la continuación de la política por otros medios». Sin grupos humanos no habría política y sin política tampoco habría guerras. En todo caso, asesinatos dispersos. Por no hablar de guerra santa, guerra en legítima defensa o de la desgarradora guerra civil. La guerra de Ucrania es actual y sanguinaria como todas, pues, pese al nuevo tipo de armamento, la gente sigue muriendo igual. Es un tema demasiado profundo y complejo para un lerdo como yo. La guerra conlleva armamento, tropas, estrategia y espionaje. Si hacemos una encuesta, la mayoría prefiere la paz, porque la guerra y el miedo van muy unidos. El dolor aumenta considerablemente cuando hay un conflicto bélico.

¿Por qué caemos siempre en lo mismo, pese a toda la experiencia acumulada? Alguien encontrará beneficios en la confrontación y otros la ven inevitable. Cuando Europa se arma a marchas forzadas y se prepara contrarreloj para una nueva e incierta guerra —con sus kits de supervivencia y todo—, se te cae el alma a los pies. Creemos que lo hemos inventado todo, pero poco después de que Dios creara a Adán y Eva, Caín mató a Abel.