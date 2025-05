El control orientado, esa figura excelsa y casi poética, es la máxima expresión de talento en fútbol, pero no sólo en fútbol. También es el no va más, la ecuación de Dirac, en la escritura, la política y el juego de los amantes. En todo, porque sin un buen control orientado previo a la jugada, la vida se vuelve un sinsentido, no hay jugada. Te acabas cansando. Demasiado esfuerzo, muchas carreras para lo llegar a ninguna parte. Pero si controlar un acontecimiento repentino, o un balón esquivo llegado de quién sabe dónde es difícil, figúrense orientarlo mientras lo controlas. Hay a quién le sale un magnífico control orientado de uvas a peras, o un par de veces en su vida, y no sabe cómo lo ha conseguido. Ni cómo repetirlo. Ese pobre desgraciado está condenado al suplicio de Sísifo, y cuando ya esté por entregar el espíritu, viejo y exhausto, en su lecho de muerte aún se le oirá decir «Yo una vez hice un control orientado». De modo que cuando veas a un mediapunta hacer un control orientado, y al rato otro, y hasta un tercero como quien lava, enseguida comprendes que ese individuo es un fenómeno del balompié. O un escritor de verdad, o un líder nato, o un amante formidable. Hace lo más difícil sin reparar siquiera cómo lo hace. En el fútbol, esta tarea casi imposible suele recaer en el cerebro. En Brasil esa expresión se sustituye a veces por ‘el que sube el piano’, y luego cede el balón en el área al crack de turno, que es el que efectúa el control orientado. Es igual, depende del sistema de juego, y los controles orientados están por encima de los sistemas. Se trata de un gesto instantáneo y muy complejo, además de arriesgado, porque si no sale perfecto tanto en control como en orientación, es pésimo y provoca errores no forzados. No sólo en tenis hay errores no forzados, el fútbol y la vida están llenos de ellos, y son los que dan más vergüenza. Lo sé por experiencia, no necesito que nadie me fuerce a cometerlos. Pero eso sí, yo hice cierta vez un control orientado. Me acuerdo.