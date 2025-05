Murió el Papa Francisco, una persona admirada y respetada por muchas personas, católicos y no católicos. Su estilo de vida en medio del lujo del Vaticano fue todo un ejemplo. Su defensa de la paz, de los inmigrantes y de los pobres, fue un gran ejemplo de conducta cristiana.

Francisco trabajó en dirigir la Iglesia Católica hacia los principios que dio Jesús de Nazaret y alejarse del lujo y el afán de riqueza que ha demostrado la Iglesia durante muchos años. Luchó en un ambiente complicado en que los católicos ultra-conservadores han intentado constantemente boicotear su labor. Fue insultado por estos llamándolo el papa comunista y faltándole a su respeto.

El Papa Francisco inició el camino de vuelta a los principios cristianos, pero este camino necesita ser continuado y no es nada fácil en el ambiente que vive el Vaticano. Uno de los objetivos que no logró es la igualdad de las mujeres dentro de la Iglesia. Esto es un paso fundamental que necesita ser tomado. La Iglesia no puede seguir en este ambiente patriarcal que desarrolló durante siglos y que otras iglesias cristianas ya han superado. Como dijo Pablo en su carta a los Gálatas, en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. Ya es hora que se acepte como tal.

Ahora nos toca esperar para ver quien será elegido como sucesor de Francisco. Hay bastante tensión entre progresistas y ultras, es difícil en este momento adivinar quien puede ser. Incluso uno de los cardenales ultra-conservadores anunció que si el próximo Papa seguía los pasos del Papa Francisco, habría un serio cisma en la Iglesia. Yo no quiero mencionar a quien prefiero ya que parezco tener el don de maldición y en todas las elecciones en que he participado siempre mi candidato favorito pierde. Solo en un caso no pasó, cuando se eligió al presidente Obama. Así mejor me callo de momento.

En Estados Unidos constantemente tenemos predicciones apocalípticas de pastores que han hablado con Dios quien les ha comunicado que el final de los tiempos está cerca. Fenómenos como la luna roja se consideran signos de Dios. Lo curioso es que en el último año han aumentado estás predicciones, algunas de ellas pueden verse en Youtube. A ese ambiente apocalíptico ahora se ha añadido la muerte del papa Francisco. Nostradamus predijo que Francisco seria el ultimo Papa auténtico, que su sucesor no va a ser un Papa auténtico y con él llegará el fin de los tiempos. Similar profecía fue formulada por San Malaquías, quien indico que el Papa Francisco seria el último Papa.

No creo que estas predicciones por si mismas preocupen a personas razonables, pero hay otros factores que si nos pueden afectara a todos. Muchos de las personas elegidas para posiciones de gobierno en varias naciones, como Trump, Milei, Putin, etc., empiezan a preocupar por su falta de competencia y su animo para destruir la democracia. A la vez el cambio climático nos esta llevando a situaciones peligrosas y estos politicos van aumentar sus efectos negativos envés de intentar controlarlo. Las guerras aumentan y lo peor son los genocidios asociados a algunas de ellas. Esto no son resultado de profecías sino de nuestras acciones y si seguimos así es posible que se acerque el final de los tiempos.

Sin embargo está en nuestras manos evitar este apocalipsis auto-infligido. Si despertamos de nuestro estado de «satisfacción» y tomamos serias medidas puede que se pueda evitar. La solución aun esta en gran parte en nuestras manos pero hemos de querer actuar.