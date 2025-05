Apagón de la decencia

Que un dirigente político que era el máximo responsable de la Comunidad y por tanto máximo responsable ante la situación de emergencia y que lleva 6 meses sin explicar a los ciudadanos qué hizo mientras 228 inocentes morían porque nadie les avisó de la tragedia que se avecinaba exija ahora responsabilidades y explicaciones al presidente del Gobierno por lo ocurrido con el apagón no solo es vergonzoso, es realmente repulsivo.

Todavía no nos ha contado lo que de verdad hizo durante las horas en las que se podía y se debía avisar a los ciudadanos del grave peligro que les amenazaba, pero él critica que Pedro Sánchez tardase cinco horas y media en salir a ofrecer la escasa información que tenía y a pedir calma. Todavía hoy se desconocen las causas concretas del apagón que sin duda exigen un análisis muy técnico y pormenorizado para que lleguemos a saber la razón o las razones por las que ocurrió. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Valencia con la DANA, el apagón no avisó, se produjo en solo 5 segundos y provocó que se paralizara por completo el país al quedarse sin luz, sin energía y sin comunicaciones…

Casos similares ocurridos en EEUU o en algunos países europeos necesitaron entre dos y tres días para restablecer el suministro eléctrico. En España se logró hacerlo en solo 16 horas. ¿Alguien de la oposición ha felicitado a los responsables de esa acertada gestión? No, por supuesto. Cuando todavía no se saben las causas exactas que lo provocaron, ellos ya están achacándolas a las energías renovables y al plan de apagado de las centrales nucleares y no solo eso, sino que en un ejercicio de cinismo como se han visto pocos y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, declaran a bombo y platillo que si el Gobierno no transige anulando el proyectado cierre de las nucleares no votarán a favor de las medidas que este proponga para paliar los efectos de la guerra de aranceles provocada por su amigo Donald Trump. ¿Que son medidas que favorecen a los ciudadanos y les protegen de esa guerra sin cuartel que Trump ha declarado al mundo y al sentido común? Da igual, lo importante es desgastar a Sánchez y derrocar al sanchismo. Mal va un partido que no cierra la boca a un cínico como Mazón y le deja actuar como si nada de lo ocurrido en Valencia fuera con él, su president, pero peor, mucho peor irá si sigue dejando que Gamarras y Tellados continúen haciendo de la labor de oposición un estercolero en el que hunden sin el menor reparo el pudor, la honestidad y la decencia.