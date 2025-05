Valores para la esperanza

Antes del cónclave, El Roto publicó en «El País» una viñeta en que mostraba una persona rezando: «Señor, que el próximo Papa sea cristiano», decía. Da pie a las interpretaciones. Creo que todos los cardenales que participaron en la votación del nuevo Papa son cristianos y al mismo tiempo personas con sus ideas y acciones, que a veces pueden estar en contradicción con los valores cristianos. Leída la viñeta con espíritu constructivo, al margen de la intención crítica del autor, es una forma de reconocer, desde ópticas alejadas de la fe, que los valores y principios cristianos son válidos. Esta puede ser la herencia de Francisco que el papa León podría continuar. El compromiso con los más pobres y marginados de la sociedad, no solo por una cuestión de justicia, sino como una consecuencia lógica de la fe, la defensa de la paz y en contra de la escalada armamentística, que el nuevo Papa ha dejado ya claro, el trato a los inmigrantes como hermanos, son valores necesarios. Algunos intentan que estos principios tengan ideología, cuando no hace falta. Y muchos que están alejados de la fe, por su ideología, pueden compartirlos, pero en el caso de los cristianos no vale la opción de quedarse solo con lo que «me va bien» e incumplir lo que me incomoda.

Es evidente que la fe va más allá de esos valores, porque afecta a la trascendencia, a la creencia en la resurrección del hijo de Dios. Esto forma parte de lo más íntimo de cada persona y de cómo trate o cuide su capacidad espiritual. Lo que, en mi opinión, ha quedado claro es que en el mundo de hoy los valores cristianos son un referente, un ancla que evita la deriva, un contraste con actitudes dictatoriales de dirigentes políticos. No son exclusivos, pero son útiles y necesarios en los tiempos de incertidumbre que vivimos. El Papa tiene un papel de testimonio muy importante, para que la forma sea coherente con el fondo.