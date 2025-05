Quieren enseñar y no pueden

Faltan profesores. Agitar la zanahoria de las vacaciones y la estabilidad laboral ya no es suficiente, hay vocaciones que no resisten la complejidad actual de la educación. Los docentes reclaman más recursos en los centros, donde los alumnos son más diversos, y advierten, eufemísticamente, que el trato con las familias es cada vez más complejo. Traducción: si hay chavales que no les toman en serio hay padres y madres que tampoco, la profesión clama por recuperar su prestigio social.

Antes los titulados que tenían una vocación dudosa pero no encontraban trabajo veían en las aulas una salida, ahora ya no la ven tan clara. Así que los sindicatos hablan de una pérdida «crítica» de profesorado en esta comunidad, y donde más se nota el déficit docente es en ciencias y tecnología, aunque también en otras materias es difícil cubrir las bajas y vacantes.

En paralelo caen las matriculaciones del máster de profesorado –habilitante para dar clase en los institutos–, de la Universitat de les Illes Balears. Dicen que los graduados universitarios no tienen tanto interés en la profesión pero lo cierto es que en Menorca sí lo hay, lo que no hay es una oferta actualizada y adecuada.

Y lo que no tienen todos los titulados, que en su mayoría ya han tenido que salir de la Isla para su formación superior, es el dinero para costearse un máster en una universidad privada on line si la pública no les da la oportunidad, con una mayor diversidad de especialidades que puedan cursar en la sede de Alaior.

La formación privada para ser profesor puede costar entre 8.000 y 9.000 euros, tal y como ha denunciado el sindicato STEI, y moverse a Palma para realizar el máster de manera presencial, el doble, entre matrícula y el coste de la vida y la vivienda.

Mientras las personas formadas que quieren hacer ese máster en Menorca, y optar así a la docencia, se encuentran con este obstáculo, la Conselleria de Educación tiene que cubrir plazas mediante procesos extraordinarios, al final sin máster y sin conocimientos de catalán. Es un contrasentido, además de un agravio que conviene revisar.