Tenim un problema ben gros amb els fems

Des de fa un temps cada dues setmanes apareix una bossa de fems tirada damunt la vorera ben davant del bloc de pisos on visc a Ciutadella. Cada vegada que la veig m’indigna. Em costa molt d’entendre què li passa pel cap al qui la deixa allà, més quan hi ha un contenidor a 20 metres i una paperera a deu passes. És impossible que hi hagi una explicació raonada, més que una vessa exagerada i una falta preocupant de no ser conscient que si tothom fes el mateix viuríem literalment dins la merda.

És un problema puntual, ho sé. Però alguns carrers més enllà, els fems envaeixen algunes zones on fins fa poc hi havia contenidors; més del 60 per cent dels residus voluminosos es deixen enmig del carrer sense avisar; i alguns pobles més cap a llevant el nou sistema del porta a porta ha posat de manifest que hi ha gent que es resisteix a reciclar. Aquests exemples serveixen per deixar palès la poca importància que li donen alguns ciutadans als residus. Es deuen pensar que es dissolen sols. I la realitat és que tenim un problema molt gros amb els residus. I cosa cal fer i s’ha de fer ja. Estem generant un volum de fems inassumible. I cada any, va a més, i si li afegim els residus que deixen els turistes, que cada cop són més, tenim el còctel servit.

La planta de Milà no dona per a més. La normativa deixa clar que abans de 2030 s’han de reduir els residus que hi dipositem allà, ja que són fins a quatre vegades més del que es permet. Hem començat pel porta a porta, que ha fet augmentar la separació dels residus i ha reduït les restes que queden a Milà. És el camí, per molt que generi queixes i realment sigui més incòmode per al ciutadà. Però, el mateix Consell sap que el porta a porta no serà suficient i ja es plantegen mesures com dur-los a cremar a Mallorca, crear una planta d’incineració a Menorca o apostar per una planta que transformi els residus en biomassa. Unes mesures, totes elles, que implica un major cost que acabarem pagant sí o sí tots. En conclusió, que si volem continuar amb el desbaratat i incontrolable consum hem de ser conscients que tirar els fems serà més empallegós i ens sortirà més car.