Secretos tontísimos

Ya sea por cuestiones de cotilleo o de alta política, quién sabe, últimamente nos estamos enterando de bastantes secretos, pero tontísimos. Sin contar el secreto del apagón, que aún no fue desvelado. Los secretos del novio de la presidenta de Madrid, que aún tienen al fiscal general en el banquillo, ni siquiera eran secretos por haberlos aireado profusamente la prensa, y mira por dónde, a modo de réplica o contraataque, ahora llevamos días hablando de los whatsapp cruzados hace años entre el presidente Sánchez y el señor Ábalos, más tontos todavía. Secretos así podría tener yo a centenares, caso de ser lo suficiente tonto, y ni me enteraría de que los tengo. Un secreto como es debido tiene que ser algo más jugoso, o pecaminoso, o ilegal, y no digamos si se trata de secretos de Estado, que generan escándalo y ponen patas arriba a la opinión pública. ¡Por favor, qué birria de secretos nos están revelando! Vergüenza me daría a mí tener secretos de tan poca monta, y que todo el mundo se enterase. Eso sí que perjudicaría mi imagen pública, porque hasta los niños pequeños tienen secretos más serios. Hasta los escritores célebres de los que se sabe todo, por haberlo contado ellos mismos hasta la saciedad, guardan secretos de superior enjundia. Lewis Carroll, por ejemplo, cuyo nefando secreto ni él conocía. O J. D. Salinger, el de «El guardián entre el centeno», que fue espía durante la II Guerra Mundial y se pasó toda la vida escondido, con docenas de jovencitas aspirantes a escritoras. Menudos secretos debía ocultar. De Agatha Christie, cuya profesión era desvelar secretos, se sabe que en diciembre de 1926, a los 36 años, desapareció durante once días, acaso en Estambul. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué oscuro secreto es éste? De los muy turbios secretos de Sartre y Simone de Beauvoir no diré palabra, no soy chivato. Pero me pasma que en este tiempo de secretos revelados, se revelen tales tonterías. Los secretos son la base de la actualidad, y así de tonta es la actualidad. ¿Y de dónde salen todos los secretos actuales? De los teléfonos móviles. Increíble que la gente siga usando el móvil para sus comunicaciones secretas. ¿Es que no ven lo que pasa? Hay que ser tonto.