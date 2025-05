Escuchar informaciones sobre las sesiones parlamentarias en televisión implica comprobar cómo se van vociferando y gesticulando befas, mofas e insultos, se denominen esos insultos barro o fango y los insultados, ellos, ellas o elles. La consigna parece ser: «Muerta la corrección, viva el escarnio». Lo que sueltan los portavoces de partidos políticos y gobiernos ya no divierte, ya no convence, sí cansa y aburre. El país ya no digiere tanto vómito evacuado.

René Girard, antropólogo francés fallecido en 2015, ha estudiado muchos «textos de persecución» entresacándolos de las «cosas ocultas desde la fundación del mundo», ciñéndose sobre todo al estudio de la llamada «caza de brujas», que siempre es fruto de la elección de un «chivo expiatorio». Sostiene que una sociedad en conflicto se une para denigrar a unos individuos a los que se hace culpables de una situación. El caso de Jesús de Nazaret puede ser el caso paradigmático de chivo expiatorio: «Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo». Al principio, Caín eliminó a Abel y su acción recibió el nombre de «crimen». La supresión entera del hereje tomó un día el nombre de «inquisición», la negación del contrincante en universidades norteamericanas viene recibiendo el nombre de «cancelación». En inmisericordia, la historia suma y sigue. Afirmó un día el obispo Sebastián en la catedral: «Hoy predomina más la presunción de culpabilidad que la presunción de inocencia».