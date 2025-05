A Bertrand Ndongo se le da bien causar vergüenza ajena a base de montar shows burdos de provocación, bulos mal disfrazados de preguntas mientras difama con una sonrisa impostada. Lo del otro día no es nuevo, pero sí cada vez más grotesco. Ha hecho de la mentira su oficio, mal oficio, del ruido una estrategia y de la mala educación, una bandera. Que si Sumar financiaba guerrillas comunistas, que si querían prohibir el jamón ibérico, que si en los colegios obligaban a rezar a Lenin antes de empezar las clases, las mentiras se suceden como coches en una autopista de estupidez.

Ndongo no deja de ser un actor malo olvidando su texto. Entró a buscar bronca, ni periodismo ni nada que se le asemeje porque lo suyo es una pantomima de ego. Ni preguntas, ni argumentos, únicamente frases hechas, eslóganes vacíos y el tono y volumen de voz de quien se cree por encima del bien y del mal. Endiosado y engreído. Su nefasta presencia no eleva el debate, simplemente lo entierra con cal viva. Da igual el tema, él va con el guión escrito por los que le aplauden cualquier gracieta ya que el objetivo no es informar, es insultar, desprestigiar y crear espectáculos bochornosos. Siempre habrá quien lo justifique, quien crea que dar voz a Ndongo es defender la libertad de expresión. No se debería confundir basura con periodismo. La política no necesita más bufones al servicio del odio. Necesita rigor, respeto y responsabilidad. Claro, esto no da «me gustas» ni vende portadas. Él lo sabe, por eso insiste como un toro. Su papel no es convencer, nunca se le ha pasado por la cabeza semejante tontería, sino ensuciar. Y en eso es todo un experto consumado.

En próximos capítulos de esta serie apasionante de inquina y juego sucio, Ndongo continuará su perorata delirante para que quede claro que su show no es más que otro capítulo de la tragicomedia de quienes, en vez de luchar por la verdad, prefieren prostituirla por un poco más de protagonismo.