Del Papado y de Alemania

1 - Directo al grano: Déjenme decirlo así: lo del Papa ya pasa de castaño oscuro. Inasequibles al desaliento, los todólogos usuales, esos zurdos tintados de progresismo y faltados de dioptrías, siguen queriendo imponer la idea de que el nuevo Pontífice es de su cuerda. Pregunta de moda: ¿Por qué tanta gente no católica está absolutamente pendiente de lo que diga o haga el nuevo Papa? ¿A qué viene ese interés por sentar cátedra sobre León XIV? ¿No son esos los mismos que a la mínima te llaman islamófobo? ¿Por qué las cuestiones que reivindican para la religión católica no las reclaman también para el Islam cuando este las impone con formas mucho más rígidas e incluso violentas?

El catolicismo tiene sus reglas y sus normas; quien no quiera aceptarlas debe simplemente renunciar a ser católico. So easy. Pretender un catolicismo al dente de tu gusto personal es una simpleza. León XIV tiene todos los mimbres para ser un buen Papa que aplique la doctrina católica. Es una persona inteligente y está alejado de populismos radicales.

En 1891 León XIII proclamó la encíclica Rerum Novarum que era una especie de posicionamiento doctrinal de la Iglesia Católica ante la Revolución Industrial del tiempo al reafirmar que la dignidad del hombre no podía ser tratada como mercancía. Hoy, cuando la tecnología avanza más rápido que la moral, León XIV tendrá que posicionar a la Iglesia ante la revolución que representa ya la Inteligencia Artificial (IA) para que los hombres no pierdan el control sobre sus propias vidas.

2- Me gusta Alemania. No me he olvidado de mis reiterados viajes a Hamburgo en los setenta cuando todo empezaba. Ni del viaje en coche bajando hasta Alsacia... cuando ya vislumbré la carretera general que necesitaría Menorca cincuenta años más tarde. Ni de la visita al único campo de concentración nazi en aquella zona, después francesa, (Struthof-Natzweiler)...

Tampoco me olvido de la primera vez que visité ‘al espía que surgió del frío’ («The spy who came in from the cold», John Le Carré) en el Check Point Charlie de la Friedrichstrasse berlinesa, ni cuando entré en un destartalado Berlín Este... ni del «bier, hier, bier, hier, oder ich fall um» de la grandiosa cervecería Hofbräuhaus de Múnich donde Hitler proclamó en 1920 el programa del partido nacional socialista. No, no me olvido de esa parte de mi vida. Y me gusta recordar a los alemanes que han vivido aquí, en nuestra isla, y que la han mejorado. Recuerdo a Waldemar Fenn, escultor que talló las imágenes de la Virgen de Gracia (1939), del Cristo del Santo Sepulcro (1940), de La Sang (1941), del busto del Almirante Miranda (‘Es Caparrot’) y que vivió un tiempo en el Hostal del Almirante y fue cónsul alemán durante el III Reich y la Segunda Guerra Mundial. También a Hans Hartung (y a su mujer Eve), pintor y amigo personal que fue de mi abuelo Juan Gomila Borrás, ni a los jóvenes alemanes que ayudaron a mejorar la técnica de las industrias bisuteras menorquinas en sus comienzos: Wilheim, Heugel, Froelïch, Ruff... Además soy amigo del actual cónsul Honorífico alemán en Menorca Klaus Griebl y de Katrina Rollmann, su mano derecha y nuestra amiga del alma. Y ¿cómo no citar al entrañable Mathias Roters? Un amigo de experiencias bisuteras por medio mundo.

Alemania vive hoy una época de cambio después de la desastrosa gestión de Angela Merkel, que aunque disfrazada inicialmente de eficacia, ha propiciado la mayor crisis de las últimas décadas por su nefasta sumisión a las directrices de los Verdes (Die Grünen) que la inclinaron a despreciar la energía atómica y las centrales nucleares (y que, curiosamente ahora han declarado ‘energía verde’) lo que abrió las puertas de la decadencia, por permitir una inmigración masiva que finalmente, y de rebote, empujó a Gran Bretaña a salir de Europa.

Hoy hay en Menorca unos 650 alemanes registrados en el Consulado pero se calcula, me dicen, que unos 1.200 más nos visitan asiduamente al tener propiedades aquí. Este pasado fin de semana se ha celebrado en Es Castell la anunciada Maifest que se ha traducido en un éxito al contar también con la especial y eficaz colaboración del Ayuntamiento. Felicidades. ¡Prost!

Notas:

1- ‘Las pájaras’, próxima película de Alfredo Hitchcock.

2- Tilda de ‘petardo, maltratador, toca cojones, jodida’... a sus colaboradores más íntimos. Demuestra su calaña.

3- Mira por donde se han puesto de moda los Paradores de España, especialmente los de Teruel y Sigüenza.

4- Demoledor: El Auto de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez: ‘Se aprovechó de su proximidad al presidente del Gobierno como su esposa para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre, eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole». Lo nunca visto: la esposa de un Presidente de Gobierno a un paso de sentarse en el banquillo.

5- El PSC de Illa, es decir el PSOE pedrista en versión catalana, ha asumido los afanes de ERC y despilfarrará otros € 255 millones de dinero público (¿Cómo?) en promocionar una lengua minoritaria de su región. El fin es forzar a 600.000 personas inocentes a que, quiéranlo o no, hablen en 2030 la lengua que se les ordene. Puro franquismo. Fracasará. Imponer obsesiones conlleva derrota. Solo la amabilidad incentivada puede ayudar.

6- En la despedida de Guillermo Nadal en la Ermita de Gracia sonaron, al final, después del Salve Regina, «Across the Universe» y «Here comes the sun» de The Beatles. Prueba de pertenencia a una época. Emotivo. DEP.