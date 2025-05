La subida a Monte Toro

Llegada la primavera, levantándose el buen tiempo según decían los mayores, descubriéndose en el calendario el mes de mayo, se producirían cambios considerables dejando atrás el invierno.

Con tan solo entregar cinco pesetas a mi profesora la señorita Maruja Pons Pavía, al cel sia quedé anotada en la lista de participantes para subir a Monte Toro. Así fue aquel primer año de 1951 de mi ingreso en el colegio de la Plaza Real, conocido por Fontirroig, fundado por don Mateo Fontirroig, bajo la invocación de Santo Tomás de Aquino.

Mayo, sinónimo del mes de la Virgen María. Las escuelas preparaban el ascenso a la cumbre menorquina por excelencia. Fue un día cualquiera de la semana, embarcamos frente a la escuela en un autobús hacia Mercadal, en el trayecto no paramos de cantar tal cual se hacía al ir en coche una especie de festín, risas y demás de la chiquillería para la que tanto representaba, siempre vigilada por las señoritas como llamábamos a las maestras.

En Mercadal desembarcamos frente a la pastelería de Can Villalonga en fila nos dirigimos hacia el pie de la montaña, con nuestra vestimenta veraniega manga corta y la oportuna rebeca para algunos, el camino se hizo cansino, no era el actual ni fer-hi prop, piedras y tierra lo convertían en algo tortuoso, que no impedía la rivalidad entre los escolares intentando llegar el primero a la cima, de vez en cuando se escuchaba la voz de alguna de las maestras gritando ¡no corráis! sin dejar de vigilarnos. Me olvidaba comentar el calzado, la mayoría, amén de sandalias, eran las sofisticadas alpargatas blancas catalanas, estrenadas para tal ocasión. Aquella experiencia la viví con un gran sentimiento a pesar de mi corta edad, al entrar en la iglesia percibí cuanto me habían explicado mis padres, me acogería un silencio bajo la atenta mirada de la virgen de Monte Toro, mientras el mismo se interrumpió con el canto de «Moreneta menorquina», aprendido en la escuela acompañadas al piano por la hermana de la directora Dª Magdalena Humbert.