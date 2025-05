El vocabulari de Menorca no està recollit sencer als diccionaris normatius, tampoc el de Lleida, Perpinyà, Figueres, Tortosa, Eivissa o Ontinyent, ni el d’altres variants dialectals que lligades formem el català. La seva absència física no és argument vàlid per inventar falsos idiomes i sí un mediocre subterfugi per no reconèixer la unitat.

Apart de barbarismes i castellanismes inadmissibles, el llenguatge col·loquial i popular és tan important com el llenguatge culte, forma part de la riquesa lèxica i cultural i està bé que tingui visibilitat.

Paraules ben nostres com melao, catemfla, nyiscar, clinca ... formen part del català o frases com besar es forrac, fer titis, ets un xefa, i tira petit, i un cap de llamp, ser dur com de coa d’onso... o per avall Paco! que vol dir no en parlem més, una manera ràpida de tancar una discussió.

El lèxic cavallí integra a cavalls, egües i poltres. Un matxo és un mul, un mul o una mula són animals resultat de l'encreuament entre un cavall i una somera o bé d'un ase i una egua. Un ruc tant és un ase com una somera i un pollí és un cavall, ruc o mul jove, des que neix fins que el desmamen. En llenguatge infantil una ‘tuta’ significava diferents bísties, així, «ets un cap de tuta!» era un insult rendible, amb una paraula deies a l’insultat mul, ase i ruc, tot a la vegada.

Sempre he xalat molt a la Fira del Cavall, fa joia contemplar la seva majestuositat, bellesa, la gràcia natural i el seu caràcter tranquil, noble i obedient. Les veus adreçades a les bísties per menar-les són imperatiu, el crit sec i acompanyat d’un cop de regnes. «Arri!», per arrancar el pas o també donant un cop a l'anca i la interjecció «Ou!», per deturar-los.

A més en la compenetració genet/ta-cavall, s’empren sons especials. Un per marxar, fent passar l'aire a intervals per un costat de la llengua, un altre és amb els llavis, per estimular-lo a saltar o a caminar només sobre les potes del darrere. La raça de cavall pròpia de Menorca viu una època de prosperitat estretament lligat amb les tradicions culturals. I que duri!