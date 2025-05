Festival d’ignomínia

Aquest darrer festival d’Eurovisió ha vingut carregat de polèmica. Polèmica que arrenca amb la participació «normalitzada» d’Israel, el seu patrocini milionari del festival, el seu segon lloc als resultats finals i la penalització encoberta per a aquells països, inclòs Espanya, que han gosat qüestionar aquest maquillatge eurovisiu d’un govern que està provocant, mentre participa d’un festival en un continent que ni tan sols és el seu, una autèntica masacre humanitària a la població gazatí. Sembla que la organització del festival va amenaçar Espanya amb una multa pels comentaris vessats en antena vers les accions bèl·liques d’Israel a Palestina. Si aquest ha de ser el cost d’eludir la censura davant una injustícia de dimensions difícils d’imaginar, llavors, així sigui!

Israel no només mata amb bombes la població de la franja de Gaza. També els mata de fam i malalties, per manca d’aliments, aigües contaminades i entorns plens de fems que esdevenen insans i provoquen infeccions que la població més feble, ancians i fillets, no pot combatre.

Mentre, Europa fa com si tot el que està succeint a l’extrem oriental del Mediterrani no anés amb ella…

«Show must go on»!

La prova: aquest festival d’Eurovisió que es tenyeix d’ignomínia.