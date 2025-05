Les rotondes abandonades

Primer de tot vull deixar en clar que faig aquest escrit contra tot pronòstic, ja que per mal d’una negligència mèdica al Mateu Orfila fa més d’un mes que tenc la mà dreta inoperativa amb el nervi radial lesionat i amb la dificultat que açò suposa, sent dretà. Qui hagi anat seguint els meus articles coneixerà de la meva inquietud davant la inacció política i les situacions de deixadesa que converteixen la nostra illa en un lloc menys atractiu i vivible.

El tema d’avui no afecta directament la vida de la gent, però sí que, indirectament, contribueix a fer que Menorca ofereixi una mala imatge i sigui una destinació menys competitiva, el que pot acabar afectant una part del teixit productiu. Fa anys que me venc queixant del pèssim manteniment que reben moltes rotondes i la gota que ha fet vessar el got ha sigut la greu i preocupant situació de deixadesa que estan experimentant des de Setmana Santa totes les rotondes del municipi de Ciutadella gestionades en aquest cas per el Consell, estic xerrant del cent per cent de rotondes de les carreteres de Cala en Bosc, Cala en Blanes, Ronda Nord i Ronda Sud.

Em deman com és possible que ni per Setmana Santa, ni a l’inici de temporada, cap brigada s’hagi dedicat a, com a mínim, netejar un poc les rotondes d’entrada a les urbanitzacions davant l’arribada dels primers visitants... no puc entendre de cap manera com, mentre des de Foment del Turisme es predica un turisme de qualitat i desestacionalitzat, al mateix temps, no es fa res per millorar la imatge que ofereixen els accessos a nuclis turístics, en aquest cas de Ciutadella. Vull recordar que ja vaig ser especialment crític amb l’anterior govern insular respecte al manteniment de carreteres, i he de reconèixer que l’actual govern en dos anys ha fet més que els anteriors en vuit respecte a les reformes i és d’agrair, però el manteniment continua urgint millores notables.

També vull recordar que fa un any es va signar un nou contracte de manteniment on, teòricament, hi havia d’haver tres brigades permanents a la zona de llevant, centre i ponent, així com un encarregat i un enginyer encarregats de vigilar l’estat de les voreres, rotondes, etc. i en aquest sentit, tenc la sensació que o bé falten recursos, o bé algú està fent malament la seva feina.

També sorprèn que ja estiguem quasi al juny i tenint tot l’hivern pel mig, encara no s’hagi repintat la senyalització horitzontal de la ronda sud o part de la ronda de Maó, que estan pràcticament esborrades a molts trams i són vies molt concorregudes. Restar importància a la funció de les rotondes com a element estètic, a la brutícia de les voreres o a l’estat de la senyalització, especialment quan es tracta de nuclis turístics, és no conèixer les conseqüències d’anar oferint una imatge de deixadesa a qui ens visita, i sumat al lamentable estat de molts d’aquests nuclis (per culpa dels ajuntaments, menció especial i dedicada al de Ciutadella) i a la creixent hostilitat cap al turisme, és el missatge perfecte perquè els turistes (bons) no ens tornin a visitar o cerquin altres indrets on els tractin millor.

Per altre banda, està bé voler vincular el manteniment a criteris tècnics, però som una destinació turística i una illa que ven paisatge i conservació, el que no pot ser és atribuir la conservació de carreteres i rotondes exclusivament atenent aquests criteris, esperant que els senyals de trànsit es vegin interrompudes per herbes de metre i mig per actuar-hi. I ja per acabar, sé que a vegades les coses es compliquen i no tot és tan fàcil de gestionar com aparenta, i reiter que s’està fent molta més feina del que s’havia fet durant els vuit anys del govern anterior i que veníem de molt avall, però el manteniment encara és millorable.