Estoy leyendo «Es Diari» y hoy quería tocar la cuestión de la masificación turística en nuestra querida isla... pero veo tanta noticia sobre ello que creo voy a cambiar de tema no sin recomenar que acudáis a la hemeroteca y leáis la columna firmada por Luis García Alucha («Es Diari» de día 18 de mayo de 2025).

Luis hace una descripción entre fría y sentimental de lo que siente cuando se desplaza por la isla, o cuando busca un rincón de sosiego en aquellos mismos sitios donde apenas hace unos años se encontraba ese sosiego, esa paz.

Y es cierto que la llegada masificada de turismo nos quita parte de la esencia que Menorca ofrecía hace un tiempo... incluso la temporada cada vez es más larga, cosa que es el objetivo de nuestro Govern y del Consell.

Pero al mismo tiempo estos políticos «se preocupan» de tal oleada de personas que invadiendo la isla provocan males de difícil solución: playas saturadas; las vírgenes ya no lo son, (por mucho que sigan publicitándose como tales), las carreteras están a tope, restaurantes con precios difíciles de entender por no hablar de lo que cuesta alquilar una casa o comprarla.

Así que andamos preocupadas a pesar de saber que «esas personas que acuden temporalmente» a nuestra isla son importante fuente de ingresos para Menorca, para comercios y restaurantes, hoteles y mercados.

Así que me pregunto si la política de «venta de nuestra isla» en las muchas ferias a las que acude el sector y las diferentes administraciones (locales y centrales) trasladan correctamente el mensaje.

Me pregunto cuán difícil es por un lado luchar contra la masificación pero por otro lanzar reclamos de nuestra isla.

Me pregunto por qué no paran el embarque de Motorhomes, creo que están prohibidas, impidiendo que lleguen a la Isla con el prejuicio que ello ocasiona (ocupación espacios no habilitados, ocupación en cualquier rincón que al conductor le parece «bonito», escaso gasto en nuestros comercios y restaurantes... suciedad, ¿dónde vacían sus detritus? etc.).

Me pregunto qué se hace con la tasa turística y por qué no la ponen más alta.

En fin, creía que no hablaría de esto, pero se me antoja que muchas de vosotras estaréis de acuerdo.

Otro día hablaré de la «Menorca Chic».

Ah, por cierto, mi «fémur» va cada día más confiado.