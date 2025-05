Des de fa 29 edicions, aquesta Fira Internacional de Circ de Catalunya, porta cada any a Reus grans espectacles amb la pretensió no solament d’entretenir sinó també de reflexionar. Una combinació molt rupturista de riure i reflexió. Aquest any més de 60 espectacles representats en places, teatres, parcs, han jugat amb la ironia i la denuncia, però també amb l’espectacle d’acròbates, d’equilibristes, de saltimbanquis, l’espectacle de pallassos i cabaret, per abordar temàtiques de rellevància social com pot ser la migració, la perspectiva de gènere, la salut mental i com no la salut planetària.

Sí, sí, una fira de circ a on es qüestiona també la nostra manera de viure. Una combinació molt impactant. Noves fórmules des de l’art i la creativitat per assenyalar o apuntar cap a una societat més igualitària i sobretot més sostenible. En una gran carpa plena a arrebossar de públic, sobretot jove, en mig de tota mena de nombres d’acrobàcies i d’equilibri, de cop i volta un dels actors, ben enfadat va increpar l’audiència que no podíem oblidar el patiment que comportava tant l’escalada bèl·lica com l’escalfament global. Que aquestes problemàtiques es facin presents avui en dia en tota mena d’àmbits, fins i tot en el circ, és motiu d’esperança, de què cada vegada hi ha més consciència que cal posar-se en marxa malgrat la implacable inèrcia d’un sistema econòmic que ens porta a la guerra, una guerra contra la naturalesa com també entre nosaltres. I tot en un ambient festiu. Jugant i rient ens posarem en marxa.