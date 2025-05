Regles de sentit comú

Cada dia, en sortir de la feina situada al Camí de Trepucó, em trobo amb una escena habitual però digna d’atenció: l’alumnat que torna caminant dels Instituts, ja sigui pel mateix Camí de Trepucó o per Josep Anselm Clavé. Xerren animadament, immersos en les seves converses, i massa vegades, amb els seus mòbils a les mans.

L’embús que es genera, em regala detenir-me amb la imatge, que em duu a reflexionar sobre un altre aspecte que em preocupa molt més: les imprudències dels qui es desplacen en bicicleta o monopatí. No només circulen sense casc, sinó que alguns duen copilots que juguen i ballen sobre les 2 rodes, posant en risc la seva integritat. Un moviment en fals podria derivar en una caiguda amb conseqüències greus, un fet que no vull ni imaginar, però que fa que redueixi la velocitat més del que indica l’avinguda. La joventut, massa vegades, no és conscient de com un petit accident podria alterar el rumb de les seves vides.

AQUESTA SETMANA LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ ha aprovat la prohibició de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics personals als centres públics i concertats a partir del proper curs. Aquesta mesura s'aplicarà durant tota la jornada escolar, les activitats complementàries i extraescolars, i les sortides que es puguin desenvolupar fora de centre.

L'objectiu principal és reduir els conflictes derivats de l'ús indegut dels mòbils i fomentar una millor convivència als centres educatius. Hi haurà excepcions per a l'alumnat de secundària i ensenyaments que no són obligatoris, que podrà utilitzar els dispositius en activitats didàctiques puntuals. També es permetrà en casos concrets, relacionats amb la salut, o sota criteris pedagògics justificats. Alguns argumenten que tenir-los a mà pot ser útil en molts de casos, però també és cert que la seva presència constant ha influït en l'atenció i la concentració dins les aules.

FA MÉS DE 20 ANYS que el Govern espanyol va establir la prohibició de fumar en espais escolars amb la Llei 28/2005, que es va reforçar el 2010 per ampliar les restriccions i protegir millor la salut pública.

Pel que fa a la venda de begudes ensucrades als bars dels centres educatius, el Reial decret de Menjadors Escolars Saludables i Sostenibles, aprovat el passat mes d’abril, regula la distribució de begudes ensucrades i brioixeria industrial en els centres escolars. Una tercera prohibició que pretén garantir una alimentació més equilibrada i saludable per als estudiants.

En un món ideal, aquestes limitacions no haurien de ser necessàries perquè el sentit comú i l'educació familiar haurien de bastar. Cada vegada més, la responsabilitat familiar sembla desplaçar-se cap a les escoles, que han d'assumir un paper no només acadèmic, sinó també de formació en valors i hàbits bàsics. Pel que sembla, quan es permet sense restriccions el consum de begudes ensucrades, l'ús indiscriminat del telèfon o qualsevol altra conducta que fa mal, el missatge que es transmet és de permissivitat i manca de criteri.

El gran repte actual és trobar l'equilibri entre la llibertat individual i la protecció del bé comú, però em sembla frustrant que calgui prohibir allò que hauria de ser evident.