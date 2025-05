Curiosidades vaticanas

Es humano que se sienta curiosidad ante el nombramiento del nuevo Papa. No creo que haya muchos lugares donde no hayan escuchado, leído o visto a Robert Francis Prevost, hoy su santidad el papa León XIV. La imagen en el balcón saludando a 100.000 personas y hablando en español, forma ya parte de un hecho transcendental que ojalá tarde muchos años en volverse a repetir por idénticas circunstancias. La imagen me llevó a la comparación con la del pontífice fallecido, el papa Francisco, aunque con alguna visible diferencia: el nuevo papa llevaba en su primera aparición en público sotana blanca al igual que el solideo, la muceta, la cruz de oro en el pecho y la estola bordada. El papa Francisco, cuando salió por primera vez al balcón llevaba sotana blanca sin muceta ni estola y la cruz sobre el pecho no era de oro. Curiosamente, el papa Francisco llevó siempre los zapatos negros y el actual papa también ha empezado usando zapatos negros y no rojos como venía siendo habitual en los papas. Del papa recientemente fallecido tengo recogidas un montón de anécdotas, yo he elegido dos: cuando le dijo a unos periodistas que daba gusto ver jugar a Leo Messi pero… «no es Dios», dijo y un día en el Vaticano se le acercó un hombre que iba con un grupo y le dijo al papa Francisco a modo de presentación: «Santidad, soy un seminarista de Valladolid», a lo que el papa contestó «¿y yo qué culpa tengo?». Puesto en el casi siempre torpe camino de las comparaciones, me preguntaba por el tedioso trabajo del italiano Gianni Crea, el llamado «guardián del Vaticano» que usa todos los días 2.797 llaves. Eso me ha hecho recordar que el palacio apostólico del Vaticano tiene 12.523 ventanas, el monasterio del Escorial español tiene 2.673 ventanas y 1.250 puertas. La residencia de verano de los papas, Castelgandolfo, tiene 11 hectáreas más que el Vaticano. En cambio, fíjense en lo austero del siguiente dato: en el Vaticano solo hay una farmacia, que además no lleva el anuncio de farmacia en su fachada, aunque eso sí, es la farmacia más antigua del mundo. Dicen quienes lo saben que no tiene ningún producto femenino.

La palabra cónclave significa «bajo llave o con llave». El cónclave más dilatado fue el de la ciudad de Viterbo. En esa ocasión estuvieron en sede vacante dos años, nueve meses y dos días, hasta alcanzar la fumata blanca que eligió a Teovaldo Disconti, que tomaría el nombre de Gregorio X el día 1 de septiembre de 1271. Noticias relacionadas El ajo Más noticias relacionadas El nombre que han elegido más papas es el de Juan. Hemos tenido 22 papas juanes, el último Juan XXIII y el que menos, el de Pedro, que solo hemos tenido uno. En esto de los papas que adoptaron el nombre de Juan, fíjense que luego transcurrieron 700 años sin que ningún papa volviese a tomar ese nombre. El papa más longevo ha sido Pío IX, 32 años de pontificado; León XIII, 25 años; Pío VI, 24. El papa más joven fue Benedicto IX tenía 14 años la primera vez que lo hicieron papa. Claro, que de eso hace ya 993 años, eran otros tiempos y otras circunstancias. El papa con el pontificado más breve fue de Esteban II que falleció el cuarto día de haber sido elegido papa el 22 de marzo de 752. Entre el 867 y el 965 (98 años) hubo 28 pontífices. Los cardenales visten de rojo desde 1465. Llamo su atención a la siguiente curiosidad histórica: fíjense que tomar café en 1570 estaba penado bajo pena de muerte hasta que el papa Clemente VII autorizó poder tomar café. Y a propósito de la pena de muerte, está abolida en el estado del Vaticano desde el papado de Juan Pablo II (2001). La guardia suiza la creó el cardenal Juliano della Rovere que más tarde sería el papa Julio II, 31 de octubre de 1502. Su uniforme tan colorívoro lo creó una monja.