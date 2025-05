En començar periodisme ens van demanar per què ho estudiàvem. Una versió molt prematura de jo va escriure que per canviar el món. Per sort, aquella persona està obsoleta.

Tenc una croada personal en poder ser una més. Simplement existir. Hi ha una part, la del nervi i l’obsessió, que sempre m’acompanyen i esdevenen germanes de la recerca de la perfecció, de la notorietat i de la refineria. Ambdues parts batallen per poder tenir una vida més tranquil·la. A vegades guanya el convenciment de no voler ser excelsa. D’altres, la romantització del patiment i la desgràcia. Les angoixes són una part inalienable de la vida. Tant de bo poder escollir a on les pos i a quin moment. Si més no, qualque vegada. Potser així, practicant la indulgència, repari la traïció al meu jo anterior de no voler canviar el món.