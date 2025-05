Ajudes a qui no ho necessita

Queixar-se de l’herència rebuda és un clàssic del debat polític, a vegades amb raó i d’altres com a excusa. És per açò que, de poc ençà, tenim a governs que fan oposició de l’oposició. No entendre que la feina dels grups minoritaris és fiscalitzar el poder -missió que comparteix la premsa- és una manca de cultura democràtica.

El PP va heretar de Més per Menorca al Consell una línia de subvencions amb un nom molt fashion, BGreen, i una descripció amb què sembla impossible estar en desacord: «Per al foment d’actuacions sostenibles als establiments turístics». Encantats en aquest cas amb l’herència rebuda, els populars van decidir mantenir i ampliar la línia, passant d’una partida de 450.000 euros anuals a repartir-ne 611.000.

Des del principi, hi havia un aspecte que grinyolava en aquestes ajudes que el temps ha acabat per confirmar: els beneficiaris són grups turístics, agroturismes de luxe i grans tenidors que no necessiten per res una ajuda pública si volen substituir una banyera per dutxa a l’habitació d’un hotel o baratar una finestra.

L’administració té altres mecanismes per aconseguir el mateix efecte, amb manco burocràcia i sense malbaratar recursos públics. Podria, per exemple, unificar les ordenances d’aigua per penalitzar els consums abusius en els complexos turístics, limitar el reg de jardins particulars o bonificar amb l’ecotaxa els establiments que milloren per iniciativa pròpia l’eficiència energètica.

Igual que el PP va acabar amb les ajudes del govern anterior per a la compra de bicis elèctriques, ordinadors i treure’s el carnet de conduir, o en va reduir d’altres com els vals consum, faria bé de replantejar-se si té sentit continuar destinant el pressupost del Consell a reformar els banys d’unes empreses, les turístiques, a qui ja feim la promoció i mantenim els serveis que necessiten amb els doblers de tots.