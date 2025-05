Días de cumpleaños

Están a punto de cumplirse –eso sucederá el próximo miércoles– dos años de las elecciones autonómicas de 2023 que dieron la mayoría al PP, aunque no la suficiente –precisó del apoyo de Vox– para conseguir sin acuerdos la presidencia del Govern y frenar la secuencia de ocho años de izquierda. El miércoles, por tanto, sería un buen momento para que los ‘populares’ y los de Abascal anunciaran que han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos. Será o no será pero no ha sido y este domingo el «acto familiar» (así lo ha llamado el PP) convocado para este mediodía se celebrará sin las cuentas aprobadas. Dato: que los Presupuestos estén prorrogados tiene más consecuencias políticas que económicas. La Administración, a su manera y con contratiempos subsanables, sigue funcionando. Cuesta imaginar, llegado al ecuador de la legislatura, que la reelección de Prohens en 2027 dependa de si en el verano de 2025 se aprobaran o no los Presupuestos.

Ilustración: Zaca ¿Por qué no se ha llegado a este domingo de celebración de cumpleaños con un acuerdo entre PP y Vox? Hace una semana que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, parecía dar por hecho el acuerdo. Lo que demuestra esta negociación, y en general todo lo que está pasando en esta legislatura, es el juego de medias verdades y mentiras. Prohens no puede desprenderse de la influencia de Vox. Y Cañadas ha intentado soplar las velas de la tarta de cumpleaños con la presidenta. Pero no lo ha conseguido. Quizá de ahí su «enfado» del miércoles. Y como no hay dos sin tres, tampoco en Vox, el viernes se difundía que la diputada Idoia Ribas se había dado de baja en el partido. Eso ocurrió el 29 de abril y es muy posible que el intento de apartarla de su escaño tenga que ver con ese hecho que la dirección había ocultado. Idoia Ribas sigue los pasos de Xisco Cardona y de Agustín Buades, los primeros que decidieron salir del partido. Ya no están en el grupo parlamentario (no se olvide que a punto estuvieron en ese grupo de expulsar nada menos que a la presidenta del partido y al presidente del Parlament), donde todavía continúa Ribas aunque posiblemente no por mucho tiempo. Y así se llega al segundo cumpleaños del PP en los principales gobiernos de Balears. Lo celebrarán este domingo Marga Prohens, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Quedan dos años para las elecciones de 2027 y todavía pueden pasar muchas más cosas.