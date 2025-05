La nueva ruta a Palma

El Govern proyecta una obra de infraestructura en Mallorca que tendrá un enorme impacto en Menorca, consiste en prolongar la actual línea ferroviaria que une Palma y Sa Pobla hasta Alcúdia, recorriendo ese municipio mallorquín hasta llegar a la estación marítima. Ahora mismo viajar entre Ciutadella y Alcúdia implica hacerlo con tu propio vehículo o contar con alguien que pueda recogerte, el transporte público existente para llegar a la capital es el autobús desde el Port d’Alcúdia; no se trata por tanto de una conexión próxima, cómoda y fluida como la que ahora se plantea para situarte en el corazón palmesano. El proyecto no es nuevo, se barajó en anteriores legislaturas pero no salió adelante por las diferencias políticas respecto al trazado de las vías.

La extensión del tren hasta la estación marítima de Alcúdia facilitará cruzar la isla vecina en transporte público, en consecuencia reducirá el flujo de coches particulares y también la dependencia del avión, que pese a gozar con la ventaja de la corta duración del trayecto, este empieza mucho antes para quienes residen en Ponent y deben trasladarse hasta el aeropuerto en Maó, sin contar todavía con un autobús directo. Una línea demandada pero que se retrasa debido a que las concesiones de transporte regular por carretera en autobús están caducadas y se mantienen mediante acuerdos de continuidad entre las empresas y el Consell. La conexión Sa Pobla-Alcúdia, además de mejorar el transporte interno en Mallorca, reduciría movimiento de coches en ambas islas y es innegable que moverá los polos de actividad en Menorca, ligados a los puntos de entrada y al transporte, como ya lo hizo en su día –acaparando ahora mismo las cifras de pasaje–, el dique de Son Blanc. A falta de que se presente la propuesta con el trazado exacto y el presupuesto, es una gran obra que ayudará a vertebrar la comunidad y a rebajar la dependencia absoluta de un transporte aéreo cada vez más caro.