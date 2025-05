¡Haga un favor al PP, váyase!

Directo al grano: Sí, váyase y permita una alternativa política factible en España. Con Ud. muchos se temen que difícilmente se conseguirá porque no tiene Ud. lo que se llama ‘duende’. Ni gancho. Ni colmillo. Porque Ud. no perfora ni taladra. Sí, lamento decírselo pero no disfruta Ud. del carisma suficiente para encandilar o convencer a los que pueden hacer balancear la votación a favor de un cambio político en España. Y ya no podemos esperar más. Hay que ir a lo seguro porque ya es urgente desalojar a este Gobierno. Otros cuatro años más de Frankenstein, de corruptelas y de escándalos familiares podría ser mortal de necesidad para nuestro país.

Esperanza Aguirre acaba de declararlo valientemente: al PP le falta presentar unas nuevas y claras bases programáticas donde no quepa la equidistancia ni la doblez merengue revestida de prudencia. Al PP le falta desprenderse de sus eternos complejos ante la izquierda y le hace falta creérselo. Y sobre todo, le falta encarar con determinación la guerra cultural e ideológica, y sin complejos, que España necesita para superar la decadencia producida por el conglomerado pedrista.

En su día Rajoy, nefasto personaje indolente y apático, ese al que no le gustaban ‘los líos’, ganó las elecciones con mayoría absoluta de 11 millones de votos después del tenebroso Zapatero.

Pero se dedicó a leer el «Marca» y a gestionar la cosa haciendo lo contrario de lo prometido: aumentó los impuestos y no tocó las tonterías woke, ni las leyes sectarias como la Memoria Histórica, la Violencia de Género, el género a la carta… no apoyó el español en las aulas, no igualó a los españoles, ni aprovechó la oportunidad del 1-O para anular definitivamente a los golpistas catalanes, etc. Sí, y no acometió la guerra cultural que tanto necesitamos. Por eso en las siguientes elecciones el PP perdió 5 millones de votos. Y el Gobierno.

Ahora es la ocasión. Ahora que se ha convocado un Congreso es cuando hay la posibilidad de elegir a un nuevo líder con carisma, con determinación y sin complejos ante la izquierda. Un líder decidido y no titubeante que pueda sumar suficientes votos para llegar al poder. Y muchos creen que Ud. no está capacitado para hacer todas estas cosas porque chocan con su naturaleza de centrista acomplejado y de galleguista camuflado, por lo que, por favor, aproveche ese Congreso y ceda el paso a Isabel, la única liberal que hoy es capaz de levantar el ánimo a la gente.

Ya es hora de aclarar las cosas. Lo primero es reconocer que hoy será imposible conseguir una mayoría absoluta (hay votos que nunca volverán al PP) y que se necesitará, seguro, el apoyo de Vox para gobernar. Para ello será necesario cambiar la carcasa del partido y desprenderse de los chanquetes y los merengues. Ni Semper, ni Cuca, ni Bendodo, ... ilusionan a nadie. El PP deberá preguntarse ¿Para qué estamos aquí? ¿Para vivir de la política o para gobernar y aplicar nuestra visión política de la realidad?

El PP debe aclarar su postura sobre si quiere derogar de forma inmediata la ley de la Memoria Socialista, sobre qué piensa de la energía nuclear, sobre les leyes de género, sobre aumentar el gasto en Defensa (sin defensa no hay libertad), sobre la seguridad de Israel, sobre la permisividad o no referida a la inmigración, sobre su relación con los nacionalismos periféricos (sobre si seguirá yendo a Barcelona a postrarse ante el Círculo Equestre o el de Economía, o ante Godó, etc.), sobre recuperar competencias esenciales para el Estado, etc.

Amigo gallego, Ud. no es hoy el hombre que España necesita. Es Ud., demasiado blando o demasiado buena persona (todos recuerdan aquel penoso y derrotista «no es mi estilo»). España necesita hoy a un/una killer, alguien con otro estilo, alguien sin complejos que pueda luchar y derrotar al pedrismo en las urnas y con sus mismas armas. Y ahora es el momento. No lo desaproveche. Sea un patriota, asuma sus carencias y haga un favor al PP. Deje paso a la única que puede garantizar el triunfo como ya lo ha hecho en Madrid durante muchas elecciones. Regrese a su hermosa Galicia y deje a Madrid en paz. Mucha gente no olvida y no desea otro Rajoy-bis. Porqué así no se ganará. Ayude a todos los honrados militantes, concejales y diputados de su partido. Evíteles una nueva crisis. Váyase.

(Lo lamento pero he tenido que escribir este artículo por pura necesidad).

NOTAS:

1- La pérdida de restauración de calidad en el Puerto de Mahón está causada por la dificultad de acceder a él, por la falta de aparcamientos y por el sinsentido de haber impuesto la circulación de sentido único.

2- Pablo Iglesias fue vicepresidente de España con Sánchez ¿por qué no puede serlo Santiago Abascal con el PP?

3- El digital «La Voz de Ibiza» dirigida por el amigo periodista menorquín Agustín Sintes se ha convertido en líder digital independiente en la isla hermana.

4- David Sánchez P-C debe ser el único español que no sabía dónde estaba su puesto de trabajo. ¡Qué grande!

5- ¿Será verdad lo que asegura «The Telegraph»: el apagón fue provocado por un ecoexperimento del Gobierno español para saber hasta cuánto podría aumentar la dependencia de las energías renovables?

6- Un increíble escrito (»L’Educació a la Reserva de la Biosfera», 21 Mayo) de un conocido dinamizador de la economía menorquina (cuya obra, a través de Cesgarden, nos hizo invertir a todos los menorquines una ingente cantidad de millones) igualaba el ser Reserva de la Biosfera con rechazar la enseñanza privada. Un ataque sin precedentes a la libertad de los padres para decidir la formación de sus hijos. La cohesión social no se imponme, se elige.

7- Sala de Arte Numa, Ciutadella: La exposición del japonés Kitamura es impresionante. Si les gusta el arte y la naturaleza, visiten esta sala privada al otro lado del Puerto, Dalt sa Quintana. No se arrepentirán. Una maravilla.