Quina feina

Fa temps que s’ha instal·lat una remor de fons en les converses quotidianes sobre el que ja ningú vol treballar. Aquesta desídia laboral, que sovint apunta cap a les generacions més joves, només fa que multiplicar-se.

El fenomen s’ha accentuat des de la pandèmia. I potser sí que hi ha un abans i un després. Però, com es pregunta la periodista Sarah Jaffe al seu llibre «Work Won’t Love You Back» (La feina no t’estima), la qüestió és poder saber si la gent alguna vegada ha volgut treballar, no que la gent de sobte, no vulgui treballar.

El cert és que sembla que les noves generacions, estiguin redefinint la relació laboral. Ja no volem viure per treballar, sinó treballar per viure. I amb aquesta màxima han emergit fenòmens com el quiet quitting (fer només les hores que toquen, ni més ni menys) o el lazy girl job (una reivindicació descarada de la vida fàcil, treballar menys i viure millor).

Tot plegat en un moment d’incertesa, amb la intel·ligència artificial trucant a la porta i canviant el panorama laboral de manera accelerada. Diuen els experts que ara per ara, el pitjor no és que ens pugui prendre la feina sinó que comenci a funcionar com una amenaça cap a la precarietat, empenyent els treballadors a acceptar salaris encara més baixos perquè hi ha una part de les tasques que podrà fer la tecnologia.

Realment sembla que aquest còctel de falta de ganes, de precarietat o de perspectives davant una crisi de l’habitatge en plena efervescència, estigui aplanant el camí perquè, quan arribin els robots, trobin la feina ben parada i a punt. La resta, Déu dirà.