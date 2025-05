Com a ramats de bens

Els ramats de bens són dirigits d’un lloc a un altre sense que tinguin control sobre el seu destí. D’aquí cap allà, i d’allà cap aquí, només amb la companyia d’un pastor. Alguns, xiulen per guiar el grup, d’altres duen cans ensinistrats, i n’hi ha que fan moviments i renous amb bastons per dirigir la ramaderia.

La metàfora és idònia per descriure el passatge dels avions retardats o cancel·lats amb Menorca aquest mes de maig, on la sensació ha sigut que les aerolínies no ens dirigeixen amb la cura apropiada. Persones conegudes s’han vist principalment afectades en els vols Palma–Menorca. El dia que la perjudicada era jo, vaig tenir la certesa que no ens informen adequadament, simplement ens deixen vigilants de les pantalles, dubtant si finalment sortirà el vol. Un cop a l’avió, el comandant atribueix el retard al mal temps entre les dues illes, però molts passatgers mostraven un e-mail rebut el dia anterior anunciant que no sortiria a l’hora prevista. Zero atencions cap als infants o persones majors i dependents. La situació et genera una experiència frustrant, que et fa sentir indefensa i sense control sobre el viatge que havies planificat.

Ramat de bens en una tanca de Menorca. Imatge creada per IA.

JUGANT AMB ELS PORTALS D’AENA I L’AEROLÍNIA durant diverses nits, he comprovat nombrosos retards i cancel·lacions. Mentre esperes durant 3 hores a les cares dependències de l’aeroport, cansada del vol que t’hi ha dut i del tren anterior, penses que les companyies prioritzen la logística, els costos, i l’eficiència per sobre del confort dels usuaris. La despersonalització és evident per la falta de comunicació transparent amb la clientela.

Alhora, operen en un entorn cada vegada més complex de regulacions i de la gestió d’un trànsit que juga un paper crucial. Arribes a pensar que qualque avió cobreix massa recorreguts, i que suma retards fins a assolir la pròpia cancel·lació perquè ja no dona l’abast. Les suposicions, mai són bones.

SI EL TEU VOL DE DARRERA HORA s’ha suspès, tens dret a una compensació segons la normativa europea, que només es deixa sense efecte en cas de mal temps extrem o emergències de seguretat. La compensació pot variar segons la distància del vol: 250 euros fins a 1500 quilòmetres, 400 euros entre 1500 i 3500, i 600 euros per vols de més de 3500. Si la cancel·lació et fa passar la nit a l’aeroport, t’han de cobrir l’allotjament i el transport fins a l’hotel. Pel que fa als retards, a partir de les 3 hores tens dret a indemnització, i a partir de 5 hores també al dret de reemborsament del cost íntegre del bitllet, així com un vol de tornada al punt de partida si ja no té sentit continuar el viatge.

Quan les institucions o les empreses prioritzen el control i la gestió eficient per sobre de la transparència i el respecte per als usuaris, semblem un conjunt de números en un sistema. Tractats com ramats, no només perquè ens oculten les veritables circumstàncies de cada situació, sinó perquè intenten que pensem tothom de la mateixa manera. O més ben dit, que no pensem.

Quants damnificats reclamen les seves indemnitzacions? L’única opció que ens queda és omplir formularis als portals web i tramitar la jurisprudència.