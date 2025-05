La situació de l’estació d’autobusos a Ciutadella

L’Ajuntament de Ciutadella encara la reserva de la plaça del Born pels vianants, una passa més després d’haver deixat pels vianants el nucli històric, ja fa anys. No entraré a valorar el projecte de mobilitat en procés d’execució, ja que en una segona fase s’ha de convocar un concurs de projectes que podrà donar la configuració definitiva d’aquest espai central tan emblemàtic.

Ja als inicis dels anys 60 del segle XX es va assentar el criteri que els centres urbans guanyen vida quan es sostreuen a la circulació rodada, en les zones més significatives. Així ho va plantejar l’informe Buchanan sobre les ciutats angleses (1964), recomanant carrers centrals amb vocació comercial per a vianants, accessibles per altres carrers laterals complementaris. Sorprenentment, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ciutadella planteja com a proposta que el Born sigui per a vianants, amb accessos controlats, però en cap cas fa referència a l’estació d’autobusos, que es un element clau de la mobilitat. Ara s’ha fet palès la necessitat de resoldre un tema que el PMUS va oblidar, una vegada s’ha plantejat la proposta de suprimir l’aturada del transport públic a la plaça dels Pins, i traslladar-la a la perifèria.

ES POT CONSIDERAR que els cotxes amb el motor engegat a l’entorn de la plaça per a vianants d’es Born no permeten desfruitar de l’espai públic, però la proximitat del transport públic és la condició indefugible pel funcionament econòmic i social del centre. La via de circumval·lació a on es pretén situar l’estació d’autobusos sobrepassa els 15 minuts de distància a peu fins al centre, que defineixen el màxim de recorregut a la ciutat confortable. No és, per tant, la posició òptima, tot i que hi ha un servei de bus que es preveu amb una nova freqüència cada mitja hora. En canvi, es podria pensar a destinar aquella zona exterior a un aparcament dissuasiu pels usuaris que van a les platges del sud, i també pels visitants de la ciutat, que puguin deixar el seu cotxe allà, però no definir-lo com final de trajecte del transport públic al centre urbà. Fins i tot els autobusos amb destí a les platges no urbanitzades podrien sortir des d’aquesta posició exterior al centre, una subestació amb un pàrquing dissuasiu. També l’autobús d’enllaç entre aquesta zona cap al centre té sentit, per apropar els visitants al centre en transport públic, però els usuaris habituals dels itineraris entre pobles mereixen un punt de sortida i arribada que no requereixi sempre un segon enllaç intern, des del centre a l’estació.

SORTOSAMENT, Ciutadella té un espai magnífic a menys de 10 minuts del centre, la plaça de la Pau, que seria una alternativa eficient, per la seva proximitat, i per la capacitat per a encabir una estació d’autobusos, potser també a damunt d’un gran aparcament soterrat. Actualment, s’ha habilitat pels cotxes privats, pensant potser en els que han de sortir des Born, però el transport públic hauria de ser la prioritat.

L’any 2016 l’empresa Autocars Torres va redactar un documentat informe a on proposava la plaça de la Pau per a la construcció de l’estació d’autobusos. També pronosticava que el trasllat a la perifèria de l’estació de busos «tindria un mínim impacte perquè afectaria una petita part dels aparcaments al centre (però) tindria una major contestació ciutadana». Nou anys més tard es compleix el pronòstic, Ascome, Ciutadella Activa i de nou el sector del transport veuen amb molta preocupació la sortida a l’extraradi de l’estació d’autobusos. És un tema prou important per a cercar un consens a la ciutat, i probablement la plaça de la Pau podria reunir diferents objectius de consens, per un costat pacificar el centre històric i, per altre costat, satisfer els usuaris del centre urbà, que requereixen una accessibilitat fàcil.