Quieren ser millonarios

Ni todos los hoteleros son millonarios ni todos los millonarios son hoteleros. Convendría dejarlo claro a las puertas de una posible movilización en forma de huelga si la patronal hotelera no acepta las condiciones económicas que plantean los sindicatos. Convendría tenerlo claro porque tampoco es lo mismo facturar que ganar. De hecho, se puede facturar mucho y perder mucho, sobre todo si tus costes no se ajustan a tus ingresos.

Hoteleros y sindicatos están a la greña por el nuevo convenio colectivo con la presión de los trabajadores a los que, por encima de todo, les interesa cobrar más. Legítimo, no cabe duda, pero no está de más advertir del peligro que tiene para el destino liarla con un paro general más teniendo en cuenta que estamos hablando de subidas salariales del diecinueve por ciento. Ya me gustaría a mí mejorar tanto mis ingresos a ese ritmo. La cuerda si se estira tanto, se rompe. Los hoteleros, que libran la batalla poniendo datos de numerosos informes sobre la mesa, sostienen que no se puede subir tanto el sueldo si los precios generales suben la mitad y menos teniendo en cuenta que ya se revisaron las pagas compensando años anteriores. Es cierto que con estos sueldos es difícil encontrar una vivienda, pero ese problema no es de los hoteleros, que suficiente tienen con intentar ser millonarios. Se llama riesgo.