Poderoso caballero es don dinero

Siempre hemos considerado que el sistema constitucional de EE.UU. constituía un equilibrio muy trabado de poderes y contrapoderes. Dos grandes partidos, que se van turnando en el Gobierno federal, los Estados, los jueces del Supremo y de los Estados. Y la peculiar participación de los ciudadanos. Un cuadro de distribución del poder. Sistema que ha dado la democracia más fuerte del mundo.

Pero estábamos equivocados.

Las compañías que ‘administran’ la deuda pública de EE.UU., de 36,2b $, el 124 por ciento del PIB, controlan unos 30b$. Black Rock 11,5b, Vanguard 8b, State Street 4b, Fidelity 4.5b, Pimco 2b. Sus algoritmos monitorizan el 10 por ciento de la riqueza mundial, y participan en el 90 por ciento de las empresas del S&P 500.

¿Suficiente? Según Carlos M. Pérez, la concentración de poder financiero tiene algunas explicaciones y razones. En primer lugar, el mercado del ahorro mundial por jubilación ha crecido mucho. El envejecimiento demográfico es un factor objetivo y era necesario buscar coberturas. En segundo lugar, la dimensión ha generado innovación. Los ejemplos son muchos, pero los ETF (Exchange Traded Fund), fondos indexados cotizados en Bolsa, como una cesta de activos diversificados, con comisiones bajas, se han convertido en productos muy apetecibles. Y, la tecnología. La inversión bursátil, la compra de activos se mueve por algoritmos, sin intervención humana, para grandes cantidades.

Es, por un lado, una industria muy eficiente, siempre que no se produzcan grandes distorsiones, que la ‘inteligencia’ no pueda procesar o incorporar a sus modelos productivos. Me puedo imaginar si no estarán pensando ahora en uno de estos ‘momentos especiales’.

Pero incorporemos más información. Como recordarán, hace unas semanas, a los ‘gestores de bonos’ les pareció mal la política arancelaria de Trump. Y vendieron algo de Deuda americana (también lo hicieron los europeos) con lo que el rendimiento de los bonos subió a más del 6 por ciento. Unos 2b$ al año, o el 6 por ciento del PIB, en un escenario de un déficit fiscal permanente, fuera de los límites aceptables. Además, hay que añadir a la factura el vencimiento por 9b$ de la deuda en circulación.

Demasiado. El toque de atención fue suficiente para ‘aplazar’ los aranceles que le iban a arreglar el déficit exterior a la Administración americana. Pero no ha sido todo.

La semana pasada pasó, por un solo voto en el Congreso la ley que propone una fuerte bajada de impuestos (a los ricos, principalmente). Falta el Senado, pero es como llover sobre mojado sobre el déficit público. La Administración Fiscal piensa compensar estos recortes fiscales (663.000M$ en 10 años) –lo que Paul Krugman llama «on Trump´s budgetary cruelty»– con el incremento de ingresos y la disminución del gasto público.

He dejado para el final otro ‘poder compensador’. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está actuando para controlar la estabilidad financiera, con autonomía como corresponde a su mandato constitucional y en contra de los deseos expresados por la Presidencia. Es una garantía para el sistema.

En mi primer artículo hace casi un mes les hablé de los «animal spirits». Actualmente el sentimiento del Mercado se llama «actitud colectiva del mercado» para dejar claro que el Mercado tiene unas normas, por encima de consideraciones políticas, con visión de permanencia y de largo plazo.

Pueden producirse distorsiones, pero no alterar o perjudicar la senda. La concentración empresarial, especialmente la financiera, es su manifestación más clara.