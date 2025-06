Un estudi publicat a la revista «Nature Human Behaviour» ha revelat una dada inquietant: la intel·ligència artificial és «més persuasiva que els humans». És a dir: no només et guanya als escacs, sinó que ara també et convenç que no cal que la retem.

Els investigadors van comparar arguments generats per IA amb els d'éssers humans reals (sí, amb emocions i tot). El resultat? Els participants van trobar més convincent la IA, que va saber adaptar el seu discurs a les dades de què disposava sobre ells, mantenir-se calmada i evitar frases com «perquè ho dic jo». Això significa que aviat podràs demanar consells de tota mena a un chatbot i acabar deixant la teva parella, adoptant un gos o canviant de feina... amb un somriure a la cara. Els científics alerten: la IA pot influir en opinions polítiques, compres per Amazon i fins i tot fer-te creure que t'agrada el bròquil. El futur s'acosta, i ve carregat de mòbils amb màsters en retòrica i que mai perden els nervis. Ja ho saben, quan tinguin necessitat d'un escrit persuasiu millor l'encarreguin a ChatGPT o Gemini.