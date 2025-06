Asteroides

Cómo cambiaría tu vida si supieras qué día vas a morir? Todos organizamos nuestra existencia con la teórica esperanza de vida de unos ochenta y tantos años. Vamos cubriendo las etapas "normales" a medida que cumplimos años y dejamos para mañana o para el año que viene asuntos que creemos que pueden esperar. Por eso, si supiéramos qué día vamos a morir, probablemente dejaríamos de hacer infinidad de cosas que ahora devoran nuestro tiempo y empezaríamos a hacer otras que, a priori, nos parecen un sueño inalcanzable. Lo he pensado escuchando una entrevista con el escritor e investigador J.J. Benítez, una estrella en los años ochenta, que augura un cataclismo trágico para el verano de 2027. El choque de un asteroide contra la Tierra, según él en el área del Caribe, provocaría tal destrucción que su ola llegaría a borrar España del mapa y causaría la muerte inmediata de 1.200 millones de personas. A continuación vendrían varios años de oscuridad, una bajada brusca de temperaturas, sequía persistente y, como consecuencia, una catástrofe ecológica que pondría en riesgo la supervivencia de cualquier bicho viviente. Algo así como lo que ya ocurrió hace millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios y nació un nuevo mundo. Los científicos aseguran que podemos estar tranquilos, que la probabilidad de que eso ocurra es bajísima, pero… ¿en qué medida cambiaría tu vida si supieras que eso va a suceder? ¿Seguirías madrugando cada mañana? ¿Irías puntualmente a la oficina cinco días a la semana? ¿Soportarías con paciencia infinita a las personas que te rodean porque no te queda más remedio? Quizá no tengamos tanto tiempo, ni tantas oportunidades. Piénsalo. Quizá queden dos años.