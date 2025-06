Mis inicios como lector, superados los cuentos, fueron con los Tres Investigadores y el club de Los Cinco Secretos, para seguir con los novelitas de Lou Carrigan, hasta llegar a los «Grandes relatos». Esta es una de las dos colecciones que he completado, la otra «Les 100 millors obres de la literatura catalana». De esos grandes relatos me gustaba Dickens, Verne, Stevenson, Dostoyevski, Conrad, Steinbeck... Yllegaron los periódicos. Me convencí de que una cosa era la ficción y otra muy distinta la noticia y entendí las diferencias claras entre escritor y periodista, tan claras como lo que hace irreconciliable la información y la propaganda. Por eso, después de un largo año de trabajo periodístico, en que nuestros redactores intentan contrastar la información, bucean en los documentos, buscan sentencias y datos, para ofrecer contenidos fiables, siempre llega el 1 de abril, el Dia d’enganar, en que puedes inventarte de arriba abajo una noticia y disfrutas del ejercicio imaginativo del escritor.

En estos momentos tengo la sensación de que la información se adapta al relato, a los grandes relatos. No son solo las estrategias y argumentarios de los grandes partidos políticos, sino los medios que siguen la misma dinámica. El relato se construye por acumulación, capítulo tras capítulo, para que la idea esencial que se quiere implantar sea asumida por un gran número de ciudadanos. Cierren los ojos y respondan sin pensar a la pregunta: ¿quién es hoy más mafioso, el PSOE de Pedro Sánchez o el PP de Isabel Díaz Ayuso? Explique por qué:por el hermano, la mujer, el amigo, el avión, Waterloo... del primero; el novio, el pa'lante, las 7.291 víctimas... de la segunda. Ymás allá de las fronteras, ves que los grandes relatos sustentan a los nuevos imperios a costa de la democracia. Hay escritores, pensadores y periodistas que advierten que se está perdiendo el pensamiento crítico y las habilidades para generarlo. «El corazón en las tinieblas».