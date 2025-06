Al·lèrgia selectiva a les 'fake news'

Si el cas Watergate hagués esclatat a l’Espanya del 2025 tindríem a Silvia Intxaurrondo des de la televisió pública dient que ella no comenta filtracions ni converses privades perquè li fan «al·lèrgia». Depèn de quines, és clar, perquè la mateixa periodista ha difós aquests dies, sense cap dilema ètic, les converses manipulades d’un capità de la Guàrdia Civil amb un confident on, suposadament, plantejava posar una bomba a Pedro Sánchez.

És el darrer paperot de la factoria de bulos de La Moncloa per desviar l’atenció dels escàndols que els afecten directament. No és que el guàrdia civil en qüestió sigui una monja ursulina, perquè el llenguatge que empra en aquestes converses de l’any 2021 —per cert, ja publicades en el passat— és més propi d’una taverna, però açò no el converteix en un assassí en potència. Ara bé, com que la Comunidad de Madrid l’ha fitxat com a alt càrrec el PSOE ha vist el filó perfecte.

La comprensió lectora dels intoxicadors governamentals és justeta i no van entendre que l’agent no pretenia cometre un magnicidi, sinó que temia que li posessin la bomba a ell. Quan la filtració va passar als mitjans afins que s’havien d’encarregar d’esbombar-la, cap dels seus periodistes no va detectar l’error i així és com la notícia falsa es va difondre com a certa per terra, mar i aire, fins que tres ministres la van emprar dissabte per posar un toc dramàtic en els seus mítings.

A la premsa es cometen errors cada dia i molts són segurament inevitables per les presses d’aquest ofici. Però convé aturar-se i revisar els procediments de verificació quan es colen fake news tan greus. En honor a la veritat, s’ha de dir que dos dels mitjans que van difondre la mentida han rectificat. Altres, però, continuen enrocats. L’orgull no permet disculpar-se a qui s’ha passat els darrers anys acusant els companys crítics amb el poder de ser la màquina del fang.