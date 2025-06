Apañados estamos

Leí el otro día que la temporada turística se inició este año en el mes de abril, así que vamos constatando que cada vez esta se alarga, a fin de cuentas es lo que se pretendía con las políticas de «promoción turística» ¿verdad?

Y ahora leo también que una de las actuaciones que propone el Consell de Mallorca es la de suprimir el concepto «promoción» de la Fundació Mallorca Turisme para denominarse Fundació Turisme Responsable de Mallorca.

¡Miedo me dan!

¿Cambiar el nombre para seguir haciendo lo mismo?

Es verdad que nuestra isla, Menorca, ve aumentar sus «visitantes» de manera exponencial y eso quizás desborde la capacidad de ofrecer una isla como la que vendemos… tranquila, con playas vírgenes, limpia, con agua suficiente, servicios impecables… etc, etc. Así que no me parece desacertado (ya lo comenté en un artículo anterior) poner pautas de actuaciones que no sean de más llamadas sino que se acoten determinadas llegadas (vehículos, motorhomes, número personas...) pero es una labor que debe hacerse con rigor pero no a golpe de «ideas brillantes».

2 ¿Cómo puede este gobierno «ordenar» que los extranjeros que tienen vivienda en propiedad solo podrán tener un coche? ¿Como pueden «obligar» a alquilar viviendas que no se ocupan todo el año? ¿No estamos en un país donde la propiedad privada es un derecho?

Creo que los gobiernos (todos ellos) están buscando salidas a su ineficacia y dejación de obligaciones trasladando a la sociedad civil la responsabilidad que no nos corresponde.

Pienso que hay cantidad de edificios sin uso, propiedad de los ayuntamientos, los militares, los Consells… que están vacíos y deteriorándose cada día sin que esos políticos y gobernantes hagan nada por gestionarlos y cederlos para solucionar parte del problema de vivienda.

Algún ejemplo:

A la entrada de Sant Lluís, un esqueleto de lo que debería haber sido una galería comercial (vaya idea) y que el ayuntamiento compró al promotor arruinado... ¿Para qué lo compró?... Que lo tiren al suelo y construyan vivienda asequible.

Edificio de correos en Mahón... ¿Qué objetivo tenía su compra?

Terminal cruceros antigua del puerto de Mahón... ¿Mande?

Antigua residencia militar en Mahón... Tapiada y sin uso.

Y así por toda la isla enorme cantidad de edificios tapiados propiedad de las administraciones.

¡Venga ya! ¡Hagan algo!

La administración debería negociar con promotores privados y hacer un acuerdo: yo os cedo la propiedad y vosotros construís pisos a precios asequibles, o algo parecido.

Pero lo importante es «negociar», no imponer a golpe de Decreto o simplemente a golpe de «mando esto y punto».

No nos damos cuenta de que apenas dejan respirar a «los malísimos propietarios», a los «endmemoniados empresarios», a los «autónomos», «dueños de tiendas»...

Eso sí, ellos, las administraciones, pueden darse el lujo de hacerlo mal, o incluso no hacer nada, y salir impunes... sin responsabilidades... y encima seguir azuzando a quienes con su trabajo han llegado a poder tener un piso, una casita o un casoplón en propiedad.

Entre los okupas, la inacción de las administraciones y los cantos de sirenas de los partidos políticos diciendo (y ahí se quedan tan panchos) que «la máxima preocupación que tenemos ahora mismo es la falta de vivienda para jóvenes y no tan jóvenes»… vamos apañados.

Lo único que nos queda es que la sociedad civil, reaccione... se una para enfrentarnos a la deriva que están cogiendo quienes gobiernan, unirnos para hacer algo que proteja la propiedad privada, el derecho a hacer con lo nuestro lo que nos venga en gana (respetando siempre al vecino), unirnos para presentar ideas despolitizadas y posibles que no alteren ni menoscaben ninguno de los derechos que hemos alcanzado a lo largo de los años.

Si seguimos así, pronto ellos (quienes dirigen las ciudades, el país) se irán acomodando cada vez más en el «no hacer nada» y soltar discursos imposibles.

De hecho, ¡no sé si estamos a tiempo!

Pero como soy optimista y creo que hace un par de días también hubo una proclama en este sentido... creo que ¡podríamos empezar a trabajar!