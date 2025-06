Descontrol insular

Un contrapoder és una estructura organitzada, que va en contra de l’statu quo. En el cas de les institucions públiques, els contrapoders són necessaris per controlar, qüestionar i vigilar el poder hegemònic. El poder judicial, el periodístic, les entitats, l’oposició política són contrapoders claus.

Aquests han de fiscalitzar les decisions que es prenen des del poder institucional, no per «molestar» o per fer política, sinó per fer que en els projectes que s’impulsen des de les institucions públiques es tenguin en compte totes les veus.

El Consell Insular de Menorca, una institució única, construïda en temps rècord i que ha impulsat polítiques clau en la nostra illa, com es la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera l’any 1993 amb un govern del PP, amb el vot a favor de tots els partits. O el primer Pla Territorial Insular amb un govern del PSOE.

Aquestes dues polítiques claus per a la nostra illa, van ser fetes escoltant a totes les veus, treballant amb totes les entitats i, per tant, amb l’aprovació de la majoria de la societat menorquina. Açò és els que ens defineix com a menorquins, que poden ser d’una ideologia o una altra, d’un poble o un altre, però quan és hora de xerrar en global, de pensar en la nostra illa, deixem les diferències a una banda, cedim i arribam a acords.

Moltes vegades des de fora es reconeix o es categoritza els menorquins com a gent tranquil·la, com si fos una característica dolenta, com si anéssim amb massa calma, despreocupats. Jo crec que és una conseqüència de les nostres formes, ja que amb respecte i tranquil·litat, sabem posar-nos d’acord sobre els assumptes que afecten a Menorca.

Per açò quan veig al president del Consell Insular de Menorca faltar al respecte a una entitat com el GOB, se’m cau la cara de vergonya. Una entitat que ha lluitat per la Menorca que tenim durant 48 anys. I que ha criticat tant a governs d’esquerra com els de dreta, com també ha arribat a acords amb els governs de dreta i d’esquerra. Per què oculta Vilafranca l’expedient per a les piscines il·legals de l’agroturisme de Torre Vella a Alaior? Què amaguen? Un expedient que fins i tot un ciutadà hauria de poder veure. Per què ocupa Vilafranca la presidència del consell d’autoritat portuària, un lloc que sol ocupar un membre de l’Ajuntament de Maó?

El govern d’Adolfo Vilafranca, s’ha deixat arrossegar per la ultradreta de Vox assemblant-se cada vegada més a la formació ultra. No m’estranya, la majoria de la dreta europea ho està fent. Un Consell que no treu projectes, i es fa seu els projectes que es redacten des dels ajuntaments. Actuant d’una manera molt caciquista, tractant de manera despectiva els ajuntaments que no són del seu color, sense pensar en el bé comú.

Deixant-se tutelar per Prohens, anant en contra dels mateixos interessos de la nostra illa. Quan l’oposició es queixa de les accions de l’equip de govern, aquests treuen bolles fora i actuen com si no fossin ells el que tenen el control del Consell Insular. Donant la culpa de tot als governs de PSOE-MES. No anomenen als governs d’esquerra quan presenten els projectes del seu mandat, però sí per donar-los la culpa de tots els mals que passen a Menorca. I quan ja no saben a qui culpar més li donen la culpa a Madrid, al govern de Sánchez. Assemblant-se al discurs independentista de donar-li la culpa de tot a Espanya.

Han passat dos anys, queda mig mandant fins a les pròximes eleccions, i de moment l’equip de govern del Partit Popular sembla superat per la situació, no s’atreveix ni a limitar els vehicles que entren a Menorca i ataquen tímidament el lloguer turístic il·legal. Amb més eines i recursos fan més alguns ajuntaments, com el de Maó, per combatre el lloguer turístic il·legal que el mateix Consell. Som una terra de valents, hem estat pioners amb polítiques per protegir la nostra illa, com la llei de la Reserva de la Biosfera o el PTI, i ens estem quedant enrere i deixant molta gent enrere.

El govern de Vilafranca encara és a temps de donar la cara, fer-se responsable de les competències que té, deixar de donar la culpa de tot als antics governs, de col·laborar amb les entitats i no insultar-les, i sobretot, intentar pensar en tots els menorquins no només en els seus votants.