Candidats i enquestes electorals

Ja fa dos anys de les eleccions municipals i autonòmiques. Estem ben enmig de la legislatura i com marca la tradició periodística s’han publicat tot un seguit d’enquestes electorals. Pràcticament totes elles, amb el permís del CIS, venen a reforçar el PP i presagien una caiguda de l’esquerra, el que no sorprèn a ningú. La política funciona en cicles, i des de 2023 estem girant al voltant de la dreta (si no extrema dreta), i s’ha posat fi al període obert el 2015 amb Podem com a símbol.

I precisament un cop Podem va camí de sortir de les institucions (almanco açò diuen els sondejos a Menorca i a la resta de Balears), s’escapen les opcions que l’esquerra sumi per poder governar.

Els partits són conscients que el cicle de la dreta no acabarà el 2027 i, manco com tot sembla, si el PP arriba a fer-se amb el Govern d’Espanya. Una altra cosa és el que pugui passar a l’àmbit municipal, on també entren en joc altres factors. És ver que els cicles es poden rompre per factors externs o interns, però crec que és clar que almanco a les Illes ens queda PP (amb Vox?) un mínim de sis anys més. Difícilment, a na Prohens i també a en Vilafranca els hi passarà el que van patir en Bauzà i en Tadeo, que només governaren quatre anys.

I amb tot açò les formacions polítiques insulars, sobretot les de l’oposició, comencen a moure fils per renovar-se. Hi ha hagut canvis al PSOE, on na Susana Mora ha donat pas a Pepe Mercadal com a líder del partit, el que tampoc suposa que sigui el pròxim candidat socialista. A Més per Menorca també hi ha hagut relleu, arran de la dimissió de Josep Juaneda i l’ascens d’Esteve Barceló. Mentre que a Vox... hi ha i no hi ha na Maite de Medrano, que tothom sap que no repetirà com a candidata. Així, i malgrat que ningú sap el que pot passar el dia de les eleccions, una cosa està clara a hores d’ara; l’únic partit que té candidat (encara que no ho ha dit) és el PP d’Adolfo Vilafranca. I és l’únic dels quatre que repetirà. Aquest fet també pesa en les enquestes.