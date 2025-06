Senyores i senyors estiuejants a Menorca

Si han decidit venir a Menorca els mesos d’estiu prest s’adonaran que la vida aquí s’ha posat molt cara, que aquests mesos l’Illa és plena de gent. Aquest estiu estarà particularment plena perquè s’han incrementat el número connexions amb la resta del món gràcies a la intensa promoció que segueix fent el CIMe, amb els doblers de tots, malgrat tothom sap que l’Illa estaria igualment plena el mesos d’estiu.

Naturalment en acabar l’any les autoritats diran que s’ha incrementat el PIB de Menorca, però malauradament tots suspitem que tan sols uns pocs hauran fet realment caixa i que els assalariats hi sortiran perdent. És probable que els hagin pujat el sou, però el cost de viure a Menorca s’haurà disparat, començant pel lloguer del pis, la benzina, el menjar, la roba, prendre una cervesa... Això no els ha de sorprendre senyores i senyors visitants, fins i tot la gent jove ho sap malgrat no estudiïn economia a l’institut: quan augmenta la demanda els preus pugen i la qualitat baixa. Idò sí, la saturació de l’Illa ens du a aquesta contradictòria i penosa situació. Els conto això no perquè els vulgui fotre les seves vacances, el contrari, ja que han vingut espero que s’ho passin estupend, però crec que és bo que coneguin les conseqüències que patim els que vivim aquí quan les autoritats fan una política destinada a enriquir ara uns pocs a costa de fer de Menorca una Eivissa. Tots volem que venguin turistes, però no la saturació, no volem que el turisme sigui l’única font de «riquesa», no volem que Menorca arribi a tenir 150.000 habitants, no tenim recursos naturals per a tanta gent, volem preservar l’Illa.

Bé, ja que estan aquí tan sols unes recomanacions perquè la seva estada sigui més satisfactòria pel sentiment d’haver fet les coses bé, per haver col·laborat amb noltros a mantenir aquest patrimoni natural que és de tots:

1. Veuran que les carreteres de l’Illa, inclosa la general de Maó a Ciutadella o viceversa, no són autopistes. No en volem, el territori és limitat, per tant s’ha d’anar a poc a poc. Els ho recomano perquè l’any passat hi van haver 13 morts a les carreteres de l’Illa i no volem que n’hi hagi aquest any. Quan agafi el cotxe s’ho ha de prendre amb calma, les distàncies són curtes i no hauria de tenir frissera, s’ho agafi amb prou temps. No es deixin arrastrar pels que volen exhibir-se per la carretera i es dediquen a fer avançaments temeraris i posen en perill la seguretat de tots.

Si va per un camí de terra encara convé anar més poc a poc, ja que del contrari aixecarà un gran núvol de pols, això és particularment important quan hi ha gent caminant.

2. Eviti tirar qualsevol cosa al terra o per la finestra del cotxe. A Menorca estem fent un gran esforç per a fer una recollida selectiva de les deixalles i volem tenir l’Illa neta. Requereixen particular atenció els cigarros, les papereres tenen un apartat per les llosques. A l’estiu el camp és molt sec i seria temerari tirar un cigarro encès, l’apagui bé i el guardi fins trobar una paperera. Millor no fumar a aquests espais

3. L’aigua a Menorca és un bé escàs, molt escàs. No tenim aigua per a tantes persones i cal utilitzar-la amb seny. Si té una casa a Menorca sembri plantes autòctones que necessiten poca aigua. Faci dutxes curtes, molt curtes, ja que amb la calor es dutxarà més d’una vegada al dia.

Segur que molts pensen que cal posar dessaladores, hi podria estar d’acord si les paguen els grans consumidors d’aigua a Menorca, però no em sembla just que ho paguem els que en fem un ús normal, no volem pagar els plats que altres han romput. Els que han sobreexplotat l’aqüífer són els que ho han de pagar.

No em queda espai per a més consells, però tots es poden reduir a un sol: tenguin cura de la nostra illa com si fos casa seva.

Bona estada i moltes gràcies.